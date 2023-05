Simona Hapciuc, mai sinceră ca niciodată! Totul despre regretele pe care le are sexy blondina: "M-am gândit să gătesc dezbrăcată"

In articol:

Simona Hapciuc are o poveste de viață impresionantă, iar munca și determinarea au ajutat-o să ajungă unde este astăzi. Are un băiețel superb și un corp demn de invidiat, fiind curtată adesea de bărbați.

Totuși, asta nu înseamnă că nu are și regrete.

Invitată la "Detectorul de minciuni", Simona Hapciuc s-a dezbrăcat de secrete și a vorbit despre regretele sale, dar și despre faptul că și-a pierdut total încrederea în bărbați. Prezentatoarea TV știe foarte bine ce vrea, însă dacă ar mai fi avut la vârsta pe care o avea în urmă cu 15 ani s-ar gândi foarte bine la modul în care să facă banii.

Simona Hapciuc, totul despre regretele sale

Sinceră și extrem de deschisă ca de obicei, sexy blondina a dat cărțile pe față în fața lui Octav și a Biancăi Drăgușanu. Conectată la detectorul de minciuni și întrebată dacă are regrete, Simona Hapciuc a mărturisit că dacă s-ar putea întoarce în urmă cu 15 ani ar lua în calcul videochatul, având în vedere sumele făcute la acea vreme de tinerele din România.

Principiile nu au lăsat-o să facă acest lucru, însă dacă acum s-ar putea întoarce în timp nu s-ar gândi de două ori.

"Acum 15 ani apăruse videochatul în România și am avut ocazia și erau bani mult mai frumoși decât se câștigă acum când piața este suprasaturată și regret că atunci, la momentul potrivit, nu am luat-o pe calea videochatului.

Fiind crescută fără părinți, de bunica mea, mi-au implementat o idee în care eu acum nu mă mai regăsesc și anume faptul că tu trebuie să muncești mult, dar să muncești cu mâna, cu spatele să știi ideea aia. Eu atunci lucram ca ospătar, eram la liceu și cumva aveam ideea aia că este mult mai nobil să lucrezi ca ospătar și să te chinui pentru un salariu de rahat, decât să faci bani mulți din chestia asta.

Dacă ar fi să dau ultimii 15 ani înapoi,nu aș mai sta pe gânduri. Asta aș face", a mărturisit Simona Hapciuc, la "Detectorul de minciuni".

Simona Hapciuc, la Detectorul de minciuni

Și-ar face Simona Hapciuc cont de OnlyFans?!

Vedeta a ajuns față în față și cu una dintre cele mai arzătoare întrebări ale momentului. Nume cunoscute din showbiz au migrat către celebra platformă pentru adulți așa că Bianca Drăgușanu și Octav au vrut să știe dacă Simona Hapciuc și-ar face un astfel de cont.

"Da, m-am gândit să îmi fac cont de only fans. M-am gândit să gătesc dezbrăcată. Eu încă nu am scăpat de acea mentalitate învechită pe care mie mi-a insuflat-o bunică-mea și din păcate, deși zic că de mâine nu îmi mai pasă de gura lumii, încă mă lovesc de chestia asta și încă mă gândesc ok.. dar nu ai făcut-o la 18 ani te apuci acum la 33 de ani când fiul tău merge la școală?! Păi dacă te întâlnești cu vreun tătic care stă pe only fans și îi zice că a văzut-o pe mama lui acolo?!

Mai mult pentru fiul meu nu o fac, încerc să țin judecata aia cât mai jos posibil și nu aș vrea să fie în situații ciudate", a răspuns sexy blondina, fără ocolișuri.

Simona Hapciuc, la Detectorul de minciuni

Simona Hapciuc nu mai are încredere în bărbați

Vedeta și-a pierdut de multă vreme încrederea în bărbați, iar povestea alături de tatăl fiului său este un sfâșietoare. Simona Hapciuc și tatăl fiului său au pus capăt relației cânt blondina era însărcinată în șase săptămâni.

"Relația asta care a început când eu aveam 31 de ani a fost prima mea relație ok. Până la 31 de ani trebuie să vă gândiți că tatăl meu m-a părăsit când eu aveam 6 ani ca să se căsătorească cu o femeie, s-a căsătorit și a plecat. Eu nu mi-am văzut tatăl timp de 13 ani.

Plecând de la relația cu tatăl meu, care pentru o fetiță de 6 ani tatăl este dragostea vieții ei, eu am trăit foarte traumatizată și în viața mea am atras bărbați care să mă înșele și să mă părăsească. Drept dovadă este și tatăl fiului meu. Tatăl fiului meu m-a părăsit când eu eram însărcinată în șase săptămâni.

Din ziua în care a plecat eu nu l-am văzut pe el niciodată", a mai povestit Simona Hapciuc, la Kanal D2.

