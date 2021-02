Simona Hapciuc, prima reacție după ce a părăsit Survivor România 2021: ”Sunt împăcată cu eliminarea mea”

In articol:

Simona Hapciuc din echipa Faimoșilor a fost concurenta, care a părăsit competiția Survivor România duminica seara, în urma votului publicului. Simona a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. Actrița a fost dezamăgită de faptul că parcursul ei în emisiunea fenomen de la Kanal D, Survivor România, s-a încheiat aici.

Citeste si: Alin Sălăjean a ajuns în România! Războinicul face primele declarații după ce a fost eliminat de la Survivor 2021. „Riscam să ajung în scaun cu rotile...”

Faimoasa a transmis și un mesaj emoționant, spunând că părăsește competiția cu capul sus.

„ Sunt foarte fericită deoarece părăsesc competiția cu capul sus. Ultimul traseu pe care l-am avut l-am câștigat de două ori. Ultimul meci pe care copilul meu îl va vedea la televizor, va ști că mama lui este o câștigătoare. Plec acasă mândră de ce a am făcut în această competiție.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Consider că am dat totul.Din punct de vedere sportiv nu ar trebuie să plec, dar astea au fost jocurile colegilor. Sunt fericită că plec la puiul meu și sunt convinsă că Dumnezeu are planuri mult mai mărețe pentru mine”, a spus fosta concurentă.

Simona Hapciuc, prima reacție după ce a părăsit Survivor România

Simona Hapciuc a reluat legătura cu susținătorii ei, imediat cum a intrat în posesia telefonului mobil. Astfel, faimoasa a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost aproape.

Citeste si: Simona Hapciuc părăsește competiția Survivor România. Actrița îi acuză pe Faimoși de strategii ascunse și face un gest surprinzător: „Astea au fost jocurile colegilor”

Actrița a recunoscut că se simte foarte bine și că este împăcată cu faptul că a fost eliminată.

” Am intrat în posesia telefonului de câteva minute și sunt copleșită de miile de mesaje de la voi. Vreau să vă mulțumesc mult pentru susținere și încurajare, vă asigur că sunt foarte bine și împăcată cu eliminarea mea și vă promit că după ce mănânc și dorm voi încerca să vă răspund fiecăruia în parte. A fost o zi grea și vă rog să-mi permiteți câteva ore de odihnă”, a scris Simona Hapciuc pe pagina ei de Instagram.

Simona Hapciuc, prima reacție după ce a părăsit Survivor România[Sursa foto: Instagram]