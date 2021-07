Simona Hapciuc, prima reacție după ce Zanni a mărturisit în direct că ea nu este un ”exemplu bun”. Ce mesaj i-a transmis faimoasa

Simona Hapciuc și Zanni [Sursa foto: Instagram] 09:00, iul 23, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Simona Hapciuc a fost una dintre cele mai puternice faimoase de la Survivor România 2021. Aceasta a dus o luptă crâncenă contra războinicilor, reușind de cele mai multe ori să aducă și puncte importante pentru echipa ei. Deși și-a dorit să ajungă cât mai departe în competiție, Simona a părăsit Survivor mai devreme decât se aștepta.

După mult timp de când s-a terminat cel de-al doilea sezon al competiției fenomen de la Kanal D, iată că Simona Hapciuc nu mai ține ranchiune pentru cei care au nominalizat-o spre eliminare, la acea vreme.

Citeste si: Albert Oprea și Simona Hapciuc fac pași repezi spre un nou cuplu marca Survivor?! S-au pupat cu foc și s-au postat pe internet

Chiar și după emisiune, Simona a avut mereu o părere bună despre Zanni, cel care a dezvăluit despre ea în direct că ”nu este un exemplu bun”.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Citeste si: Simona Hapciuc, primele declarații despre relația cu Albert Oprea: „Da, ne iubim”

”Cu ea m-am inteles foarte bine, radeam foarte mult, dar a plecat cu multa ura in suflet, cu ranchiuna pe toti, ea mai sustinea si niste chestii, nici nu am stat mult cu ea ca sa imi fac o parere. Era usor spurcată la gură, nu puteai sa vezi partile bune pentru ca avea niste parti nasoale care dadeau la o parte tot ce era frumos la ea. Nu era un exemplu bun, mai ales ca are un copil”, a spus Zannidache despre Simona Hapciuc la Teo Show.

Zanni[Sursa foto: Captură KANAL D]

Ce spune Simona Hapciuc despre Zannidache

Faimoasa pare că nu are nicio problemă cu Zannidache, mărturisind că îl vede ca pe copilul ei. ”Pe vremea când eram la Survivor, mereu îi spuneam lui Zanni că îl văd ca pe copilul meu, îmi împărțeam proviziile cu el, râdeam cu el și chiar m am certat cu Elena pt că i am dat odată felia mea de ananas de la recompensă. Intr adevăr, votul lui, să plec acasă, a fost cel mai dureros dintre toate, dar nu aș putea exprima în cuvinte emoția și fericirea pe care le am avut pt el când a câștigat. Reîntâlnirea cu el m a făcut să îl strâng tare în brațe, uitând de toate, și să îl văd iarăși ca pe un copil ❤️. Vouă ce vă place cel mai mult la Zanni? Eu, recunosc că îmi place felul în care face orice pt a-și atinge scopul... Chiar dacă nu sunt de acord cu asta, îmi place 🤷‍♀️”, este mesajul scris de Simona Hapciuc.