Simona Hapciuc vorbește în premieră despre săruturile cu Ovidiu Neveu! Cât de apropiați sunt, de fapt, cei doi? "Îmi este foarte drag" | EXCLUSIV

Simona Hapciuc este o figură cunoscută publicului larg, datorită aparițiilor sale TV, dar și poveștilor în care a fost implicată.

Simona Hapciuc, adevărul despre relația cu Ovidiu Neveu

Imagini cu Simona Hapciuc și Ovidiu Neveu sărutându-se au aruncat în aer tiktokul. În exclusivitate pentru WOWbiz, Simona a vorbit despre ce se întâmplă cu adevărat între ei.

"El m-a luat și m-a pupat cu forța. Ultima oară eu l-am pupat cu forța, i-am spus și lui Ștefan Ciuculescu. Am crezut că se înțelege caterinca. Nu este absolut nimic între mine și Ovidiu Neveu. Mie îmi este foarte drag, se vede că își dorește foarte mult să ajungă sus și eu sunt unul dintre cei mai mari susținători ai lui. I-am spus mereu că sunt de partea lui, dar nu îmi place că prea mult se distrează, aș vrea să văd mai multă implicare din partea lui. Deci, eu și Ovidiu nu suntem împreună, nu am fost și nu vom fi niciodată, pentru că suntem două caractere diferite, nu ne-am înțelege niciodată. Eu știu ce vreau de la viață, iar Ovidiu nu este 100% ce vreau eu. Ca și prietenă sunt acolo pentru el, poate să plângă pe umărul meu." , a declarat Simona Hapciuc.

Simona Hapciuc va începe o nouă terapie

Simona Hapciuc este foarte pasionată de dezvoltarea personală, așa că a luat o decizie. În curând va începe o nouă terapie, tocmai în Peru. Ne-a povestit totul în detaliu despre aventura pe care urmează să o aibă.

"La sfârșitul lui octombrie voi merge două săptămâni în Peru, unde voi face ayahuasca, într-un resort, cu vraci, cu plante medicinale, cu meditații, cu mâncat hrana pământului, fără tehnologie. În perioada aceea ești supus unor terapii, care cumva ar trebui să îți dezvăluie cine ești tu și rolul existenței tale pe acest pământ. Mă bazez foarte mult pe aceste două săptămâni, ca în momentul în care mă întorc de acolo să știu ce vreau să fac cu viața mea. În această terapie m-a introdus un prieten de-al meu, care stă în Dubai. În ultimul an și jumătate, eu am făcut foarte multă terapie comportamentală și theta și cumva simt că m-am dezvoltat destul de mult. Încă înjur puțin cam mult, am rămas cu chestia asta cu înjuratul. Chestia asta nu o să o scoată nimeni niciodată din mine, că așa îmi scot eu năduful afară. După ce înjur vreo 15 minute, după aceea sunt zen.", a mărturisit Simona Hapciuc, la WOWnews.

