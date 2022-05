Simona Nae a născut un băiat, în secret: ”Mi-am dorit să stau liniștită”. Ce nume a ales artista pentru primul ei copil

In articol:

Simona Nae a dispărut în ultima vreme din lumina reflectoarelor, dar acum a revenit cu noutăți atât pe plan profesional, cât și personal.

Dacă până acum a optat pentru proiectele internaționale, de acum încolo spune că urmează o serie de astfel de lucruri și în România. Până atunci, însă, se dedică în totalitate rolului de mamă.

Simona Nae și-a ținut sarcina secretă

La 36 de ani, Simona Nae a devenit mamă pentru prima dată. Artista a făcut în așa fel încât a reușit să își țină sarcina secretă timp de nouă luni, dar și să nu-și arate fiul până acum.

Cei care o admiră și îi ascultă muzica au aflat abia acum că Simona Nae este mamă, fotografiile cu burtica de graviduță ori cu băiețelul abia născut lipsind cu desăvârșire de pe rețelele sociale.

În replică, vedeta spune că a ales să fie discretă cu viața sa personală pentru a putea avea o perioadă liniștită, de care să se bucure în tihnă alături de soțul ei.

”Mi-am dorit mai mult să stau liniștită atât pentru mine cât și pentru bebe. Nu am vrut să mediatizez foarte mult sarcina”, a spus Simona Nae, notează Click.

Acum, însă, pentru că totul a ajuns public, Simona spune că ea și Bogdan Topciu, bărbatul căruia i-a jurat iubire veșnică în 2014, și-au și botezat deja fiul, alegându-i un nume care îmbină tradiționalul cu internaționalul.

”Pe băiețel îl cheamă Chriss Nicholas. Am făcut botezul religios”, a mai adăugat artista.

Cât despre perioada celor nouă luni de sarcină, despre care mai nimeni nu știut nimic, celebra cântăreață spune că a fost o norocoasă.

Sarcina a fost una ușoară, a decurs fără probleme majore, iar poftele specifice perioadei au fost aproape inexistente. Doar o scurtă perioadă de vreme s-a luptat cu grețurile matinale ori cu anumite pofte culinare, mai bizare pentru ea.

”Nu am avut perioade dificile în sarcină. Puțină greață, la început, în rest a fost bine. Nu am avut pofte foarte exagerate însă am mâncat destul de multă ciocolată și dulciuri. Singura poftă mai atipică pe care am avut-o a fost pentru fructe de mare, ceea ce eu nu obișnuiesc să mănânc foarte des, pentru că nu îmi plac foarte mult însă în sarcină am avut poftă”, a mai menționat Simona Nae.