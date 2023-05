Simona Pătruleasa face o alegere adorabilă - un câine dalmatian în viața sa. “Toți oamenii doreau să facă poze cu el!”

Simona Pătruleasa, prezentatoarea Știrilor Kanal D, de luni pana vineri, de la 9:00, își întâmpină cu bucurie și entuziasm noul membru al familiei: un cățeluș dalmatian numit Pongo. Simona, cunoscută pentru profesionalismul său în televiziune, a dezvăluit cu umor aventura sa în timpul unei plimbări pe Calea Victoriei.

" Am ieșit pe Calea Victoriei în weekend și, sincer, a fost o nebunie totală. Pongo a avut parte de adevărate sesiuni foto. Toți oamenii doreau să facă poze cu el. Nu a existat nicio persoană care să nu ne întrebe câți ani are și cum îl cheamă. Este o ocazie de socializare cum nu am mai experimentat până acum. M-a eclipsat", a povestit Simona Patruleasa cu umor.

Vedeta Kanal D a dezvăluit că dragostea sa pentru dalmatieni a început atunci când se uita în repetate rânduri la filmul "101 dalmatieni" alături de fiica sa, Ingrid.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

"Chiar spuneam, mai în glumă, mai în serios, că vom avea un Pongo sau o Perdita. Când l-am primit cadou, m-am întrebat: 'Doamne, ce mă fac acum?' Dar m-am adaptat și sunt mândră că, după câteva zile de plimbări, Pongo mă ascultă. Sunt responsabilă cu plimbarea dimineața. Înainte să plec la redacție, trebuie să-l scot afară. Chiar și în weekend, mă trezesc devreme. Nu este ușor, pentru că nu suntem obișnuiți să avem animăluțe în casă, dar este și o mare bucurie, deoarece Pongo este un cățeluș prietenos și foarte jucăuș", a adăugat Simona Patruleasa.

Prezentatoarea Stirilor Kanal D este cunoscută pentru dedicarea și devotamentul său în lumea jurnalismului, iar pasiunea sa pentru animale și legătura specială cu Pongo adaugă un aspect nou și emoționant în povestea sa personală.

Simona și Pongo sunt pregătiți să facă față provocărilor vieții de zi cu zi și să creeze momente frumoase împreună. Simona Pătruleasa rămâne un model de inspirație pentru mii de telespectatori și fanii ei, aducând mereu noutăți odata cu prezentarea Stirilor Kanal D, de luni pana vineri, de la ora 9:00.