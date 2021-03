Simona Secrier, schimbări majore în viață după moartea lui Mihai Constantinescu: „Am luat totul de la zero”

In articol:

A trecut un an și jumătatea de la moartea lui Mihai Constantinescu, iar Simona Secrier îi duce tot mai mult lipsa cu fiecare zi care trece. Cei doi au format un cuplu mai bine de 25 de ani, însă relația au oficializat-o abia în utlimii ani de viață ai artistului.

Pandemia de coronavirus și-a spus cu adevărat cuvântul în viața Simonei Secrieri, care s-a reprofilat din cauza lipsei de cântări. Artista a mărturisit că s-a întors la meseria ei de bază, cea de economist.

„Trăiesc, iubesc, muncesc, mă rog. Încă nu am pus unele planuri în practică, pentru că a fost perioada asta mai grea pentru noi toți și mi-a fost teamă să ies și să iau contact cu lumea, dar am fost la muncă și ăsta e un lucru bun pentru mine, îmi oxigenez creierul, merg pe jos. Eu sunt economist. Am luat totul de la zero, pentru că nu am avut cântări perioada asta și atunci a trebuit să mă reorientez către ce am învățat eu”, a declarat Simona Secrier, pentru un post de televiziune.

Întrebată dacă i-a fost dificil să se reprofileze după atât de mult timp, Simona Secrier a mărturisit că a primit toată puterea de la Dumnezeu. „Știi că și Mihai… Dumnezeu e în fiecare dintre noi și puterea e în noi. Dacă ești credincios, te rogi și își dorești cu ardoare un lucru, intenția ta pleacă în Univers și atunci e imposibil să nu se îndeplinească. Am voință și sunt ambițioasă”, a adăugat vedeta.

La șpate luni de la moartea fostului ei soț, Simona Secrier a povestit că îl visează foarte des pe Mihai Constantinescu. Artista susține că a încercat să îi transmită un mesaj în unul dintre vise.

„L-am visat cum era el, agitat și vesel. Prima dată, ca și cum s-a înclinat așa, parcă a fost o mulțumire. Apoi tot scurt... Mi-a spus să stau liniștită că este bine. Mi-aș fi dorit să-l visez mai mult”, a spus Simona Secrier, femeia cu care Mihai Constantinescu s-a iubit 25 de ani de zile.