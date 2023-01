Simona Secrier, vorbește despre o nouă relație, la mai bine de 3 ani de la moartea lui Mihai Constantinescu. Văduva artistului face mărturisiri emoționante: ”Iubirile sunt diferite”

In articol:

Mihai Constantinescu s-a stins din viață pe 4 octombrie 2019, lăsând în urma sa o mare avere muzicală, o comunitate întreagă îndoliată, dar și o soție îndurerată.

Simona Secrier trăiește de aproape patru ani cu un gol imens în suflet, dar și cu certitudinea că niciodată nu va mai iubi pe cineva așa cum l-a iubit pe regretatul cântăreț.

Citește și: Simona Secrier, văduva lui Mihai Constantinescu: "L-am visat pe Mihai, mi-a spus că..."

Simona Secrier și Mihai Constantinescu, poveste de iubire cum rar întâlnești

Cea care i-a fost alături lui Mihai Constantinescu recunoaște că nu poate spune un ”nu” sigur atunci când vine vorba de o posibilă nouă relație, căci nu știe ce-i va aduce viața în cale, însă ceva este cert.

Citeste si: “M-au pus la pământ.” Jador, la un pas de leșin în noaptea de Revelion. Artistul a fost transportat de urgență la spital- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

Simona Secrier mărturisește că dacă va mai avea vreo relație de iubire, niciuna nu se va apropia de cea trăită alături de regretatul artist.

”La intensitatea asta cu siguranță că nu. Nu pot să spun niciodată niciodată pentru că nu știu ce o să-mi ofere viața. Știu sigur că așa o mare iubire nu o să mai trăiesc. Iubirile sunt diferite, pe părinți îi iubești într-un fel, pe frați în alt fel, pentru soț există altfel de iubire. Dar la așa o mare intensitate nu cred că voi mai trăi o dragoste vreodată. Mi l-a dat Dumnezeu pe Mihai și a fost suficient. Am cam reușit să-i spun tot, de multe ori vorbeam în glumă, dar în serios nu i-am spus niciodată că îi mulțumesc pentru că m-a ales pe mine”, a spus Simona Secrier, conform Fanatik.

Deși acum are numai cuvinte de laudă despre anii petrecuți alături de Mihai Constantinescu, Simona Secrier spune că între ei doi nu a fost dragoste la prima vedere.

S-au căsătorit din motive raționale și împotriva părinților ei, dovedind tuturor că diferența de vârstă nu a fost o piedică, ci o binecuvântare pentru ei.

”Nu a fost dragoste la prima vedere, dar ne-am plăcut foarte mult unul pe altul. A fost o decizie rațională să rămânem împreună, ne-am asumat riscul că părinții mei vor spune nu, pentru că eu eram mai tânără. Am știut că îl iubesc atunci când el m-a ales pe mine. Îndrăgostită am fost tot timpul de el, dar atunci am simțit că eu sunt aleasa. Vreau să îi mulțumesc pentru tot frumosul dăruit în cei peste 25 de ani pământeni și după, deoarece el este îngerul meu de lumină”, a mai completat soția celui care nu mai este printre noi.

Citește și: Cum arată mormântul lui MIhai Constantinescu, la un an de la moartea cântărețului! Dezvăluirile primei soții: ”Mi-e dor de tine în fiecare zi”

Chiar dacă se arată recunoscătoare pentru cele peste două decenii petrecute alături de artist, Simona Secrier declară că nici până azi golul lăsat de dispariția acestuia nu a putut fi umplut.

Supărarea și durerea s-au transformat acum într-un dor apăsător, ce o face să se gândească minut de minut de omul pe care l-a iubit așa cum doar în povești se poate trăi ce au avut ei doi.

”Sunt 3 ani și 2 luni de când a plecat, nu știu când au trecut și nu știu nici de ce au trecut. Rămâne un gol pe viață și dorul asta crește odată cu numărul zilelor, lunilor și anilor, dorul nu se estompează. Durerea se transformă într-un dor imens”, a concluzionat văduva lui Mihai Constantinescu.