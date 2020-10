Simona Sensual

Simona Sensual trece prin momente destul de dificile la momentul actual. Se pare că frumoasa brunetă a anunțat că s-a despărțit, după ce în urmă cu ceva timp, aceasta s-a căsătorit în secret. Pandemia de coronavirus ar fi făcut-o pe Simona să se gândească mai bine la priorități, iar vedeta și-a dat seama că îi este mai bine singură.

Simona Sensual a divorțat în secret

Simona a preferat să iasă din lumina reflectoarelor și a decis să își construiască viața în alt mod. Totuși, se pare că îi mergea destul de bine pe toate planurile, iar în un urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, vedeta vorba despre căsătorie și despre cât de important este acest eveniment pentru ea.

„Toate lucrurile în viața mea sunt exact cum trebuie să fie, nu mai mult, nu mai puțin. Sunt exact așa cum vrea să fie de sus! Eu am avut relații cu logodnă, am avut relații lungi. Eu am avut logodnici, ceea ce zic eu că e ok. (…) Cu siguranță e cel mai important lucru să te măriți'., a declarat Simona Sensual.

Cu toate acestea, se pare că Simona are ceva probleme în dragoste și a anunțat faptul că la începutul pandemiei de coronavirus și-a dat seama faptul că îi este mult mai bine singură. De aceea, frumoasa brunetă a decis să divorțeze de bărbatul cu care credea că o să fie o viață întreagă și să își petreacă mai mult timp cu ea.

„Viața mea este baza, dacă nu ești bine și spiritual, logic că nu e bine. Nu sunt cu nimeni. Sunt singură, da. După pandemia asta mi-am dat seama că e mai bine să fii singur', a precizat Simona ex-Sensual la Star Matinal.

Un lucru este cert și anume, că Simona vrea o schimbare adevărată în viața ei. A renunțat la culoarea de păr pe care o avea, blond, și a trecut la o nouă culoare. Simona Sensual s-a vopsit brunetă și a renunțat la viața pe care o avea înainte.