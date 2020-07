In articol:

Ieșită din prim-planul showbiz-ului românesc, Simona Senzual a lăsat pe mulți în suspans cu gândul la ce mai face ea în ultima vreme. Astfel, aceasta a apărut recent la o emisiune unde și-a pus la curent fanii cu toate evenimentele din viața ei, însă se pare că Simona s-a dat de gol la un moment dat.

Simona Sensual s-a căsătorit?

Simona Senzual a fost o vedetă extrem de urmărită și comentată acum câțiva ani, înainte să dispară din showbizul românesc. Impresionând cu formele ei de vis, aceasta a petrecut mulți ani în platourile televiziunilor.

Putem spune că Simona s-a scăpat, în direct? Vedeta a făcut o explicație legată de o posibilă căsătorie, însă nu a oferit ulterior mai multe detalii.

”Toate lucrurile în viața mea sunt exact cum trebuie să fie, nu mai mult, nu mai puțin. Sunt exact așa cum vrea să fie de sus! Eu am avut relații cu logodnă, am avut relații lungi. Eu am avut logodnici, ceea ce zic eu că e ok. (...) Cu siguranță e cel mai important lucru să te măriți”, a spus Simona Sensual în direct!