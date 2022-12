Simona Trașcă a împodobit bradul după șase ani! Sexy vedeta ne-a mărturisit ce a făcut-o să se răzgândească: "Simțeam că nu mai am răbdare" | EXCLUSIV

In articol:

Crăciunul acesta este diferit pentru frumoasa Simona Trașcă. Vedeta a luat o decizie radicală, iar anul acesta, după o lună pauză și-a împodobit bradul.

Frumoasa blondină a ales să facă bradul chiar mai devreme, înainte de Sfântul Nicolae, tocmai pentru a se putea bucura de el. Vedeta recunoaște că până acum nu a mai simțit nevoia să împodobească bradul, însă anul acesta a știut că nu se mai poate așa.

De ce a decis Simona Trașcă să împodobească bradul anul acesta

Dacă până acum focoasa blondină nu a mai făcut bradul de Crăciun în casă, anul acesta s-a răzgândit și a decis să facă o schimbare. Diva mărturisește că s-a grăbit și a vrut ca totul să fie gata până la Moș Nicolae.

"Așa am simțit acum. Chiar am simțit că anul acesta nu pot să stau fără brad. Eram disperată chiar să îl fac până în Moș Nicolae ca să mă bucur cât mai mult de el și o să îl țin clar până în ianuarie", ne-a mărturisit focoasa blondină, în exclusivitate.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

Simona Trașcă a împodobit bradul după șase ani

Jurnaliștii WOWbiz.ro au stat de vorbă cu frumoasa blondină și au aflat care a fost motivul pentru care nu și-a mai dorit brad în casă, în anii trecuți. Vedeta ne-a dezvăluit că anul trecut a mai încercat o dată să respecte acest obicei, însă când a ajuns la magazin s-a răzgândit.

Nu am așa o explicație anume, pur și simplu nu am simțit. Așa cum în alți ani am simțit că nu am chef să fac pomul de Crăciun, anul acesta am simțit că nu pot să stau fără el", ne-a dezvăluit Simona Trașcă.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

Simona Trașcă, planuri de Crăciun

Sărbătorile o vor găsi pe sexy blondina acasă anul acesta, acolo unde se simte cel mai bine și unde plănuiește să îl invite și pe fratele său, alături de fiica lui. Vedeta va găti anul acesta de Crăciun, iar în prima parte a zilei va merge la biserică, așa cum obișnuiește.

"De Crăciun o să merg, ca în fiecare an, la biserică și o să stau acasă. Am de gând să gătesc ceva. Poate vin la mine fratele meu și nepoțica. Nu am planuri așa speciale", ne-a dezvăluit Simona Trașcă.

