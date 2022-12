Simona Trașcă, clipe de coșmar într-un supermarket! Hoții i-au luat aproape tot ce avea în geantă: „Sunt șocată”

In articol:

Simona Trașcă a povestit cu lux de amănunte ce a pățit recent, atunci când a mers la cumpărături pentru a achiziționa cele necesare cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Aflată într-un supermarket, blondina a fost prădată de hoți, fără să-și dea seama, iar aceasta a sesizat că-i lipsesc câteva lucruri din geantă abia când a ajuns acasă.

Blondina spune că este disperată și speră să-și recupereze lucrurile furate, mai ales că este vorba despre actele de identitate, dar și cele ale mașinii. În plus, din cauza sărbătorilor, procedura pentru reînnoirea actelor este cu mult mai dificilă, motiv pentru care vedeta speră că hoții vor face cumva să-i aducă documentele.

Citește și: Toată lumea a speculat, dar WOWbiz a aflat adevărul! Simona Trașcă ne-a dezvăluit cât de bănoasă este activitatea de pe platforma pentru adulți: "Pot trăi doar din asta"| EXCLUSIV

Citeste si: Anda Adam s-a căsătorit pentru a doua oară! Cu cine se iubește vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

”Eu am fost într-un supermarket țineam geanta într-o parte. Geanta e cu baretă lungă și o țineam de umăr. Îmi lipsește buletinul, talonul de la mașină, permisul de conducere, erau niște iconițe, o carte cu rugăciuni. Dacă îmi băgau mâna în celălalt compartiment aveam portofelul cu banii și actele, ei au luat ce au nimerit.(...) Azi am sesizat că nu le mai am. Am vrut să plec la salon și am vrut să-mi pun actele în altă geantă. Știam clar că am actele acolo, că nu le scot niciodată. Am căutat în toate gențile, am căutat de 100 de ori. Eu mereu le aveam în geantă”, a spus Simona Trașcă, pentru Spynews.ro.

Simona Trașcă a transmis un mesaj pentru hoți

În continuare, Simona Trașcă a dorit să le transmită un mesaj celor care i-au furat din geantă în supermarket, spunând că își dorește doar ca aceștia să ducă actele undeva, pentru a le putea recupera, mai ales că tâlharii nu vor avea ce să facă cu respectivele documente.

Citește și: Simona Trașcă a împodobit bradul după șase ani! Sexy vedeta ne-a mărturisit ce a făcut-o să se răzgândească: "Simțeam că nu mai am răbdare"| EXCLUSIV

”Să ducă actele și să le lase undeva, că mă vor căuta oamenii să mi le dea, că nu are nimeni ce să facă cu actele mele. Eu ar trebui să alerg acum să-mi fac iar actele și durează foarte, foarte mult. Sunt toate actele de identitate și actele mașinii, trebuie să-mi fac buletin nou, iar acum sunt și sărbătorile.(...) Cine le-a furat sper să nu le fi aruncat într-un coș de gunoi, să le fi lăsat undeva deoparte că le găsește cineva și să mi le dea. Deci sunt șocată, măcar dacă îmi furau banii și cardurile, cardurile le blocam, iar banii aia era. Măcar nu sufeream atât, după acte sufăr că trebuie să umblu foarte mult. Ce fac eu de sărbători? Stau fără acte? Doamne, ce mi-au făcut! Or fi ei hoți, dar n-au ce să facă cu actele, măcar să mi le lase undeva”, a mai spus Simona Trașcă, pentru aceeași sursă.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]