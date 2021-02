Simona Trașcă, declarații după ce a apărut cu capul bandajat! Ce a pățit vedeta: ”Am fugit din spital”

In articol:

Simona Trașcă este una dintre cele mai controversate dive sexy din showbiz-ul românesc. Frumoasa blondină își impresionează fanii prin fiecare apariție pe care o face. Ieri, Simona Trașcă a surprins pe toată lumea, după ce a fost văzută cu capul bandajat.

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Simona Trașcă a vorbit despre principalul motiv pentru care s-a afișat bandajată pe străzile din București.

Potrivit spuselor sale, frumoasa vedetă a decis să recurgă la o nouă operație estetică.

Intervențiile chirurgicale au devenit în rândul vedetelor din showbiz-ul românesc un subiect controversat în showbiz-ul românesc. În ultimii ani, majoritatea vedetelor au apelat la medicul estetician. Ei bine, Simona Trașcă se află printre divele care au ajuns pe mâna medicilor esteticieni.

Simona Trașcă s-a afișat cu capul bandajat[Sursa foto: Captură ]

„ Ce mare lucru puteam să pățesc dacă mergeam în picioare? Nu muream. Când am perioadele mele sau zilele mele de stat în casă pun telefonul pe silențios, îmi iau un somnifer și dorm. Nu am avut chef să vorbesc cu nimeni. Nu a fost programată chestia asta, vorbisem de ceva timp cu doctorul, dar nu a avut timp de mine. M-am gândit mai bine și ieri m-am dus peste el la 8 dimineață și i-am zis: ”Domnule doctor, nu plec până nu mă operați, că oricum durează 30 de minute”. I-am zis că vreau să mă operez. I-am zis că nu plec de acolo”, a declarat Simona Trașcă.

Simona Trașcă[Sursa foto: Facebook]

Ce intervenție și-a făcut Simona Trașcă

De data aceasta, Simona Trașcă a apelat a o lipoaspirație a bărbiei. Pentru că intervenția a devenit un real succes, frumoasa blondină nu a avut nevoie să stea în spitalizare. Vedeta a mai precizat că medicul i-a spus să rămână în spital pentru a-și reveni complet, dar ea a decis să plece acasă.

„Mi-am făcut lipoaspirație la bărbia dublă. Trebuie să se lipească aici (n.r. sub bărbie) și am văzut astăzi când mi-a schimbat pansamentele că arăt ok. Am fugit și din spital. Păi ce să caut acolo? Mi-a zis să stau până mă dezmeticesc, dar eu mă simțeam bine și am plecat. Da, am plecat cu mașina. Am ajuns bine acasă, mi-am luat niște somnifere, am dormit. Mă enervau fetele de la clinică, pentru că de fiecare dată când aveam eu liber, domnul doctor era full, așa că m-am trezit ieri dimineață și gata”,

a mai adăugat Simona Trașcă.