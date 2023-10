Simona Trașcă, dezvăluiri cutremurătoare: "El nu și-a dorit fată și pentru asta m-a chinuit". Vedeta povestește, cu ochii în lacrimi, de ce a vrut să ia decizia radicală pentru viața ei

In articol:

Simona Trașcă a avut parte de o viață plină de încercări. Pe lângă dramele pe care le-a trăit în căsnicie și faptul că și-a pierdut fratele, vedeta s-a mai confruntat cu o problemă extrem de grea, în copilărie.

Tatăl frumoasei blondine nu și-a dorit niciodată să aibă o față, iar violențele au fost la ordinea zilei în căminul copilăriei vedetei.

Bunica Simonei Trașcă a fost ocrotitoarea ei chiar înainte să se fi născut și este convinsă că o protejează și în prezent. Mama blondinei și-ar fi dorit să renunțe la sarcină, însă cea care a făcut tot posibilul să o convingă să nu facă avort a fost bunica vedetei. Fiind mult mai complicat, în Comunism, pentru femei să renunțe la sarcină, bunica Simonei Trașcă a făcut tot ce a putut să o convingă pe mama ei să o aducă pe lume.

Chiar și așa, cel care nu a fost niciodată de acord cu o fată în familie a fost tatăl vedetei. Bărbatul nu și-a dorit niciodată o fată și nici nu s-a rușinat vreo clipă să îi spună acest lucru în față.

Simona Trașcă, o relație specială cu bunica ei

Pe lângă ea, părinții au mai avut trei băieți, iar aceștia au primit un tratament preferențial.

Vedeta mărturisește că a avut mereu o relație specială cu bunica ei. Femeia a fost și cea care a convins-o pe mama vedetei să nu renunțe la sarcină, iar toate detaliile au fost oferite la "În oglindă".

Simona Trașcă a locuit cu toată familia lângă Calea Victoriei, acolo unde avea un apartament mare, însă din păcate, fericirea nu era la ordinea zilei. Din contră, vedeta a vorbit adesea despre violențele din familiei, pe care tatăl său i le aplica atât mamei sale, cât și ei.

"Datorită ei am și ajuns să mă nasc, pentru că eram programată la avort și bunica mea a avut un vis. A visat o groapă mare unde se aruncau copii și ea s-a trezit cu o fetiță în brațe spunând că este a ei. În dimineața aceea știa că mama are programare la avort, era ilegal pe vremea aceea, s-a dus cu noaptea în cap la moașă și i-a dat o sumă de bani, i-a explicat situația și a rugat-o să vină în control la prima oară ca sî nu apuce mama să meargă la avort.

Noi stăteam la etajul doi, a fost prima dată la etajul trei, apoi a ajuns la mama, a controlat-o și a scris că este gravidă și nu a mai putut să facă avort. Chiar am fost nedorită și am simțit asta toată copilăria mea.

Tatăl meu mi-a spus că eu nu sunt copilul lui pentru că am ochii verzi, deși eu semăn leită cu el(...) El nu și-a dorit fată și pentru chestia asta m-a chinuit. Erau și alte vremuri, avea o altă gândire și nu a vrut să aibă fată", a mărturisit Simona Trașcă, la Kanal D2.

Simona Trașcă, detalii cutremurătoare din copilărie

Pentru Simona Trașcă, copilăria a fost una dintre cele mai grele perioade, așa cum povestește chiar ea. Vedeta nu a avut parte de dragostea tatălui și tocmai de aceea îi vine foarte greu să vorbească despre asta.

"Copilăria este subiectul cel mai sensibil și dureros pentru mine, foarte greu am acceptat traumele și prin ce am trecut. Acum pot să vorbesc despre asta și să nu mai plâng în hohote. Am avut o copilărie foarte grea, nu îmi aduc aminte lucruri frumoase din copilăria mea.

Am avut o copilărie grea, cu lipsuri, o familie în care tata umbla cu femei, erau multe bătăi în casă, dar acum am făcut pace cu el", a dezvăluit Simona Trașcă.

Frumoasa blondină își amintește că odată a fost bătută atât de rău, în cât bunica ei a găsit-o inconștientă, pe podeaua din bucătărie. La rândul său, mama vedetei ajunsese să nu mai aibă toți dinții din pricina bătăilor cărora fusese supusă.

"Odată m-a bătut tata atât de tare în cânt m-a găsit bunica mea sub masa de la bucătărie, eram leșinată acolo, făcusem pe mine și eram inconștientă, dar nu îmi amintesc de ce m-a bătut de acea dată", a mai povestit ea, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Simona Trașcă spune că tatăl ei nu și-a dorit să fie părinte de fata și tocmai de aceea a recurs la violența împotriva ei. Mai mult decât atât, aceasta spune că relația lor s-a mai îmbunătățit după ce s-a căsătorit, însă diferențe între ea și fratele ei au existat întotdeauna.

"El nu m-a vrut și cu atât mai mult nu și-a dorit să aibă o fată. Avea concepția aceea că sunt fată și nu își dorește, el era mai de oraș, avea o altă gândire. Făcea karate, era cu gândirea aceea că o fată crește și te face de râs. Până când nu m-am căsătorit, el nu m-a acceptat(...) Mai am doi frați, că unul a murit.

Au existat diferențe, lor le dădea de exemplu dulciuri în fața mea și eu stăteam să mă uit. Îmi spunea că ei sunt elefanții lui și eu oricum sunt mare, avem cred 12-13 ani când îmi amintesc", a mai dezvăluit, cu ochii în lacrimi, frumoasa blondină.

Simona Trașcă, la un pas să-și pună capăt zilelor în copilărie

Vedeta a fost la un pas să-și pună capăt zilelor în copilărie. Viața blondinei era cruntă așa că s-a gândit, în repetate rânduri, să recurgă la gestul radical. Nemaisuportând calvarul de acasă, vedeta a primit inclusiv o pastilă de la un coleg de clasă care o mințise că o va omorî.

Citește și: "Mi s-a părut că prețurile erau ca la Mamaia". Simona Trașcă, totul despre vacanța de lux de la Monaco și de ce a considerat că și-a luat "țeapă"| EXCLUSIV

"Așa am crescut, îmi pare rău că am simțit lucrurile acestea. Este păcate că să vrei să îți iei viața, dar am simțit asta foarte mult timp, până când am ieșit de la psihiatrie. Și nu că nu mi-a mai venit ideea de atunci, când dai de greu îți vine ideea pentru că oamenii care au chestia asta în ei, că își doresc să moară, trebuie să învețe să fie puternici și să nu își facă rău când le vine ideea.

Eram foarte micuță, în generală și am vorbit cu cineva la școală și i-am spus că mi-aș dori să mor. Mi-a zis că are o pastilă acasă și că îmi aduce a doua zi. Mi-a adus o pastilă, era de fapt o vitamină, mi-a adus-o ca să vadă dacă eu chiar aș fi capabilă de așa ceva.

M-am dus acasă, m-am spălat, am luat lucruri curate pe mine și m-am pus în pat, împăcată că în sfârșit... nu voiam să mai trăiesc pentru că nu puteam nici măcar să ies afară să mă joc cu copii", a mărturisit Simona Trașcă, la În Oglindă.

