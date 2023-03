Simona Trașcă, dezvăluiri halucinante. Spune că primește semne din partea soțului decedat: „Vrea să mă ia după el”

In articol:

În tinerețe, Simona Traşcă a fost căsătorită cu Mahmud Ahmad Hammoud, un diplomat libanez bogat, cu 14 ani mai în vârstă ca ea. Povestea lor de dragoste a fost una destul de intensă, aceștia cunoscându-se când ea avea 15 ani, iar el 29.

Nu a durat foarte mult timp și blondina a îmbrăcat rochia de mireasă și l-a făcut tătic pe partenerul ei de viață.

Din păcate, mariajul nu a durat prea mult timp, cuplul punând punct relației lor. În anul 2012, vedeta a fost șocată atunci când a aflat că fostul ei soț și-a pierdut viața în urma unui infarct la vârsta de numai 47 de ani, iar de atunci blondina nu mai are liniște.

Visul care a înspăimântat-o pe Simona Trașcă

Au trecut 11 ani de când fostul soț al Simonei Trașcă nu mai este printre noi însă, trecerea timpului nu a vindecat și rana din sufletul blondinei.

Aceasta a mărturisit că are momente în care bărbatul i se arată în vis și o cheamă la el, iar acest lucru o sperie foarte tare. Fosta asistentă TV nu își poate da seama ce ar putea să însemne aceste vise. Blondina crede că subconștientul ei nu poate accepta faptul că soțul ei a murit și de foarte multe ori se trezește din somn speriată.

„Aș vrea să înțeleg aceste vise, dar nu pot să le înțeleg. Îl visez pe fostul meu soț, care este mort și de fiecare dată în visul meu îl iubesc foarte mult și îi spunea este iubirea vieții mele și de fiecare dată vreau să mă duc după el. El mă cheamă și eu mă duc după el. Mă trezesc și mă sperii foarte tare pentru că eu nu știu ce înseamnă asta. Subconștientul meu nu acceptă că el a murit, nu știu exact de ce am visele astea. Mă gândesc că poate vrea să mă ia după el, pentru că am fost căsătoriți în fața lui Dumnezeu, am fost căsătoriți și religios, este bărbatul meu.”, a povestit aceasta, potrivit antenastars.ro.

Vedeta se confruntă cu atacuri de panică

Din cauza situației în care se află și a viselor pe care Simona Trașcă le are cu bărbatul ce cândva i-a fost soț, aceasta a început să se confrunte cu atacuri de panică. Un ultim astfel de episod l-a avut în timp ce se afla într-un mall și s-a speriat de ceva. La un moment dat, fosta asistentă TV a fost tentată să sune la ambulanță, însă a hotărât că cel mai bine pentru a se putea calma este să iasă singură pe hol unde era mai mult aer și a se ruga.

„Am atacuri de panică, mi-am dat seama că se întâmplă ceva mult mai grav decât credeam eu, pentru că am fost la mall și m-am speriat foarte tare, la un moment dat simțeam nevoia să chem ambulantă și am stat puțin pe hol, acolo, singură, jos și am spus rugăciuni în capul meu și am încercat să mă calmez ca să pot trece peste chestia asta, că dacă fugeam acasă… trebuie să înfrunt asta, așa am interes, mi-a zis o prietenă că dacă nu, voi face mereu așa. Ce fac acum, mă închid în casă?”, a mai adăugat vedeta.

