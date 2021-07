Simona Trașcă, noi dezvăluiri despre bărbatul care o urmărește: ”Îmi trimite mesaje că mă omoară”. Vedeta este în culmea disperării

In articol:

Simona Trașcă trece prin momente foarte dificile din cauza unui bărbat, care ar fi devenit obsedat de ea. Fosta asistentă TV se teme pentru viața ei, după ce un tânăr, în jurul vârstei de 24 de ani, ar fi amenințat-o cu moartea. Vedeta este de părere că individul a devenit obsedat de ea în momentul în care a văzut-o față-n față la o emisiune TV.

” Cred că este cu mult mai grav cazul. Eu nu am avut nimic cu el, nu am ieșit în viața mea cu el la un suc, asta mă sperie și mai mult. Dacă ar fi fost un fost iubit, să zic, n-ar fi putut trece peste despărțire, poate mai înțelegi, deși nici așa nu era ok. Este vorba despre un băiat care a dezvoltat o obsesie pentru mine de foarte mulți ani, cred că de la vârsta de 18 ani. La secția de poliție, când am fost joi seara, am auzit că ar avea 24 de ani.

De foarte mulți ani, el își folosește pe rețelele de socializare numele de George Trașcă. Și-a făcut tricouri cu imaginea mea și cu numele meu și le-a purtat, și-a scris pe mașină. El, având o obsesie s-a gândit cum să dea de mine, a mințit ceva foarte urât la televizor. Eu nu știam de existența lui, plus că nu era adevărat. Așa el a ajuns față în față cu mine. Și a dezvoltat o obsesie și mai mare când m-a văzut în realitate”, a mărturisit Simona la un post de televiziune.

Simona Trașcă[Sursa foto: Instagram]

Simona Trașcă, amenințată cu moartea prin mesaje

Simona Trașcă a făcut declarații cutremurătoare despre individul care o urmărește oriunde merge. Vedeta a povestit cum admiratorul ei a mers după ea la salon sau chiar la Prislop.

Fosta asistentă TV se simte terorizată, iar joi a chemat și Poliția pentru că tânărul o urmărise din nou.

” De-a lungul anilor m-a tot urmărit. O dată am fost și la Prislop, am făcut o postare de acolo și cred că stă în împrejur, că primisem mesaj de la el că avea niște flori și să nu plec. M-a hărțuit peste tot. A știut unde îmi fac părul, a intrat în salon și a spus ”o iubesc, e femeia vieții mele, trebuie să mă ajutați să fiu cu ea”. Îmi trimite mesaje că mă omoară și că nu îi este frică de poliție. Mă simt terorizată și îl simt în stare, e capabil să bage cuțitul în mine. Asta e senzația mea de ceva timp.

Am mers la poliție. (…) E posibil oricând să îmi dea în cap. Azi noapte a fost la mine la bloc, la 4 dimineața, și mi-a lăsat un bilețel și o cutie de bomboane. Joi, când am chemat poliția, a avut o reacție agresivă și i-am zis ”recunoaște de față cu poliția că ai spus că mă omori” și a zis ”da, recunosc, și îmi asum”. Eu am fost sigură că îl vor reține măcar 24 de ore și țipa prin secția de poliție. Ne-au dus la poliție, ne-au luat declarații. Al doilea polițist mi-a spus ”te rog să ai grijă, are profilul unui obsedat”, a mai povestit Simona Trașcă.