Simona Trașcă, revoltată după ce a primit mai multe facturi la energia electrică. Vedeta este restanțieră cu toate că a plătit totul la timp

Simona Trașcă are probleme mari cu reprezentații energiei electrice. Vedeta are de achitat mai multe facturi la curent, cu toate că susține că este la zi cu plățile.

Simona Trașcă, probleme cu facturile la energie electrică

Deși a sunat în call-center, blondina nu a putut rezolva nimic, ba chiar mai mult de atât a fost nevoită să aștepte timp îndelungat.

Prețurile facturilor la curent par să nu fie o problemă doar pentru oamenii simpli, de rând, ci și pentru vedete și persoane publice. Simona Trașcă se confruntă cu situații total inconfortabile cu reprezentanții energiei electrice după ce a sesizat că este restanțieră cu 3 facturi, cu toate că este la zi cu plata acestora.

Vedeta a încercat să sune în call-center, însă a avut neplăcuta surpriză după ce a trebuit să aștepte timp îndelungat și să nu îi răspundă nimeni. La al doilea apel, totuși, a răspuns cineva, însă nu a avut cu cine discuta, întrucât nu a putut rezolva nicidecum problema.

„ Da, am sunat la ei, am așteptat 36 de minute, normal că nu mi-a răspuns nimeni. Am mai încercat o dată și mi-au răspuns, bineînțeles că nu o scoți la capăt cu ei, deși am dreptate și am plătit puțin mai devreme iar o factură încărcată. Am această minunată aplicație a lor, în care mie la preaviz îmi apar 3 facturi, respectiv două de anul trecut și din când în când cineva mi le activează și mi le pune în factura nouă”, a spus Simona Trașcă pentru antenastars.ro.

Blondina este nevoită să achite sume mari la curent, deși susține că a plătit tot

După ce a reușit să ia legătura cu operatorii, aceștia i-au comunicat vedetei că mai are de plătit o factură la curent cu toate că abia ce achitase suma de 600 de lei. Vedeta a observat în aplicația sa că sunt 3 facturi care continuă să apară ca restante, deși este la zi cu tot.

„ De exemplu, astăzi, pentru că am plătit aproape 600 de lei, mi s-a zis că mai am de plătit doar pentru curent. Am mai avut o dată probleme asta. Mie îmi apar acolo în aplicație aceste 3 facturi și mi le bagă într-o singură factură și știu treaba asta. Am mai discutat o lună cu cineva de la ei și mi-au zis că eu le am de plătit și eu le-am plătit. După ce le-am plătit, ele nu au dispărut de acolo, dar ele nu mai apăreau cu roșu”, a mai povestit vedeta.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]