Simona Trașcă s-a „lecuit” de operații estetice, după trauma trăită la o clinică celebră: „Nu mai sunt inconștientă”. Blondina a tras o sperietură zdravănă

Multă vreme, Simona Trașcă a fost dependentă de operațiile estetice și nu ezita să meargă în cabinetul medicului estetician pentru orice imperfecțiune pe care considera că o are. Acum, lucrurile stau cu totul altfel, pentru că blondina și-a dat seama că echilibrul este cel mai important. Experiențele neplăcute prin care a trecut în urma unor intervenții estetice au făcut-o să își cântărească foarte bine deciziile și să realizez că nu totul se rezumă

la operații estetice.

Din nefericire, Simona Trașcă se numără și ea printre persoanele care au avut probleme cu operațiile estetice. Blondina a tras o sperietură soră cu moartea în urma unei intervenții în zona gâtului, după ce a constat că rezultatul a fost unul dezastruos, deloc cum se aștepta. Acest eveniment nefericit s-a întâmplat în urmă cu mai bine de un an, însă abia acum a povestit totul, de teamă să nu fie dată în judecată de clinica respectivă, având în vedere că aveau încheiat un contract.

„Îmi e frică în continuare, cu mare atenție aleg acum locul unde să fac și nu mai îmi fac multe chestii, evit! A fost o intervenție la față, la gât mai exact. Am avut un rezultat neașteptat și nedorit, chiar nu mă așteptam la o intervenție așa simplă totuși, în loc să mi se rezolve simpla problemă pe care o aveam”, a spus Simona Trașcă, conform Spynews.

Simona Trașcă a rărit vizitele în cabinetul medicului estetician

Simona Trașcă suflă și în iaurt când vie vorba de alegerea medicului care estetician. După ultima experiență neplăcută, blondina a realizat că a greșit când abuza de intervențiile estetice. Nu doar că a diminuat considerabil numărul operațiilor estetice, dar a devenit și adepta unui look cât mai natural, fără buze mult prea voluminoase sau gene false.

„Înainte eram foarte fixistă, o chestie foarte, foarte mică și mi se punea pata. Mă uitam în fiecare zi în oglindă, toată lumea îmi zicea că n-am nimic, dar acum am renunțat la chestia asta, un an și ceva nici ridurile de expresie nu mi le-am făcut. Nu mai sunt inconștientă cum eram acum mulți ani, nu îmi mai fac buzele exagerate. Nu mi-am mai făcut buze din alea ca acum nu știu câți ani. Între timp am renunțat și la gene false”, ne-a mai povestit blondina.