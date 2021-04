Simona Trașcă snopită în bătaie de propriul tată! Motivul este absolut halucinant: „Zicea că am ochii verzi și că nu sunt copilul lui”

In articol:

Simona Trașcă a fost traumatizată și bătută de cel care trebuia să-i ofere toată protecția din lume și să o ghideze prin viață, tatăl ei. Blondina s-a deschis în fața oamenilor și a povestit detaliat perioada neagră pe care a trăit-o în copilărie.

Vedeta a dezvăluit și motivul halucinant pentru care încasa aceste tratamente din partea părintelui ei.

Simona Trașcă[Sursa foto: Captură ]

Simona Trașcă, copilărie chinuită

Blondina nu-și aduce aminte cu drag de primii ani din viață, ba chiar face tot posibilul pentru a nu-și aminti chinurile prin care a trecut. Abia după ce a reușit să scape de acasă a simțit că trăiește. Simona Trașcă nu a avut parte de micile bucurii ale copilăriei de care beneficiază majoritatea copiilor. Cadourile au lipsit cu desăvârșire din viața ei, însă bătăile erau aproape la ordinea zilei.

Citeste si: Simona Trașcă, declarații după ce a apărut cu capul bandajat! Ce a pățit vedeta: ”Am fugit din spital”

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

„Copilăria mea a fost cea mai urâtă perioadă din viața mea.(...) Nu am avut o copilărie frumoasă, nu a venit niciodată la mine Moș Nicolae sau Moș Crăciun, nu mi s-a serbat ziua de naștere, care este de Revelion. Am rămas foarte marcată de chestiile astea. În perioada sărbătorilor, merg pe stradă și plâng de una singură” , a dezvăluit Simona Trașcă la un post de televiziune.

Simona Trașcă, bătută și nedorită de propriul tată

Vedeta și-a pus sufletul pe tavă și a povestit cum tatăl ei i-a cerut mamei însărcinate cu ea să o avorteze. Bunica Simonei este cea care a ajutat ca ea să vină pe lume, însă calvarul ei urma să înceapă.

Tatăl ei nu și-a dorit niciodată o fetiță, iar din această cauză îi aplica tratamente dure.

Nu o lăsa să iasă din casă, o forța să aibă grijă de ceilalți frați mai mici, iar atunci când considera că este cazul, o bătea atât de tare încât o lăsa inconștientă.

Citeste si: Simona Trașcă, la un pas de moarte! Momentele de groază prin care a trecut blondina: „Am rămas fără aer”

Vedeta spune că a suferit enorm, dar a învățat să ierte. Simona Trașcă spune că nu-i poartă pică tatălui ei pentru tot ce a îndurat în copilărie.

„Nu aveam voie să ies afară. Trebuia să am grijă de frații mei, care erau mai mici. Nu am avut jucării, am mâncat și foarte multă bătaie.(...) Nu am amintiri plăcute din copilăria mea. Mâncam bătaie până mă găsea bunica mea sub masa de la bucătărie, inconștientă.(...) Nu mă suport. Zicea că am ochii verzi și că nu sunt copilul lui, dar era de fațadă. El, de fapt, nu a vrut să aibă fată.(...) A vrut să avorteze mama. Sunt în viață datorită bunicii mele care a plătit moașa să vină în control”, a povestit, vizibil afectată, Simona.