Simona Trașcă, terorizată de admiratorul insistent. Unde a așteptat-o bărbatul și ce i-a făcut vedetei: „Dă-te că vreau să plec!”

Agresorul Simonei Trașcă

Simona Trașcă trece prin clipe de coșmar din cauza admiratorului care îi urmărește fiecare pas. Vedeta nu mai are pace de când George a început să o agreseze și să insiste până la extrem pentru a fi primit în viața blondinei.

Recent, vizibil nervoasă și speriată, Simona Trașcă a făcut un live pe contul ei de Instagram, în care le-a povestit internauților că s-a blocat în mașina personală, pentru a fi în siguranță.

Admiratorul Simonei Trașcă îi blocase accesul fostei asistente tv și a așteptat-o la mașină cu un buchet de trandafiri colorați.

Vizibil afectată de toată această întâmplare, Simona Trașcă a răbufnit în direct pe social media, acuzându-l pe bărbat de hărțuire, țipând în același timp la el să plece și să o lase în pace.

Simona Trașcă, în așteptarea ordinului judiciar

Fosta asistentă tv le-a mărturisit fanilor că așteaptă cu nerăbdare ca ordinul judiciar pe care l-a cerut împotriva bărbatului care o urmărește să fie gata pentru a se simți protejată.

Simona Trașcă își dorește cu ardore ca admiratorul insistent să stea cât mai departe de ea.

“ Am cerut și eu chiar atât de mult de la legea asta, să mi se ofere cât mai repede un control judiciar pentru nebunul ăsta care mă terorizează? Mi-am dat check-in la Pitești acum câteva zile, s-a dus acolo, mi-am dat check-in la mare, s-a dus la mare după mine, a văzut că am ajuns acasă azi-noapte, mi-a trimis filmare de lângă mașină, m-a pândit până acum când am ieșit din casă, la ora asta. ” le-a spus blondina urmăritorilor ei de pe Instagram.

Cu toate acestea, invitat într-o emisiune televizată, George a declarat că îi înțelege neliniștea Simonei Trașcă și că o va lăsa în pace, lucru ce nu s-a întâmplat până în acest moment.