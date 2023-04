Simona Trașcă, totul despre planurile de Paște! Vedeta are o mare dorință pentru Noaptea de Înviere: "Așa am făcut și anul trecut" | EXCLUSIV

In articol:

Pentru Simona Trșacă, Paștele acesta este un moment extrem de special. Vedeta ne-a mărturisit că are o mare dorință pentru Noaptea de Înviere și vrea să se țină de un obicei pe care l-a început anul trecut.

În rândul vedetelor, Paștele este un moment plin de emoție și mai ales un prilej bun pentru a aduna toată familia. An de an, se pregătesc preparatele tradiționale, iar bucatele românești nu lipsesc niciodată de pe masă. În familia Simonei Trașcă, ea este cea care se va ocupa de bucatele tradiționale anul acesta, însă la drob mărturisește că are mereu nevoie de ajutor.

Vedeta ține și Postul Paștelui, inițial miercurea și vinerea, iar în Săptămâna Mare în fiecare zi. Nu vor lipsi nici plan nici vizitele la rude, însă clar în Noaptea de Înviere va ajunge la biserică.

Simona Trașcă, totul despre tradițiile pe care le respectă de Paște

Simona Trașcă ne-a povestit că respectă cu mare strictețe postul și niciodată nu lipsește de la slujba de Înviere.

Citește și: Paşte 2023: Cum se alege carnea de miel pentru sărbătorile pascale. Sfaturi pentru a o găti corect

Citeste si: Slujba de Înviere 2023: La ce oră se ia Lumina Sfântă? Tradiții și obiceiuri de Paște- kanald.ro

Citeste si: Mărturiile Alexiei, fetița cu mâinile replantate după un accident: „De ce să mă simt negativ dacă sunt acum bine?”| VIDEO- stirileprotv.ro

"Paștele este foarte important pentru noi toți. Eu merg la biserică din copilărie și mă rog zilnic, am o legătură foarte bună cu Dumnezeu. Paștele acesta nu am putut să țin postul ca la carte, dar am renunțat la carne. Eu nu am mâncat carne absolut deloc de când a început postul și o să mănânc după, adică când se poate mânca.

Țin post miercurea și vinerea și normal că în ultima săptămână întotdeauna țin postul ca la carte. Am avut ani în care am ținut tot postul ca la carte, cap coadă, dar anul acesta așa am simțit eu, măcar să nu mănânc carne. Eu sunt foarte carnivoră, deci prin gestul meu chiar am renunțat la ceva, sigur că eu știu foarte bine că e important să nu faci rău", a povestit Simona Trașcă, pentru WOWbiz.ro.

Ce dorință are Simona Trașcă pentru Noaptea de Înviere

Anul trecut, vedeta a stat la toată Slujba de Înviere, până dimineața când s-a terminat și ar dori să facă acest lucru și în 2023. În trecut, Simona Trașcă ne-a dezvăluit că mergea doar la slujba scurtă de început, lua lumină, iar mai apoi membrii familiei se retrăgeau acasă.

Citește și: "La teorie am fost bună, dar pe mine m-a omorât practica". Ce crede Simona Trașcă despre împăcarea cu foștii iubiți| EXCLUSIV

"De Paște, am zis că vreau să merg la biserică și să stau la toată slujba, așa cum am stat și anul trecut. De obicei, au fost foarte mulți ani, în care mergeam la biserică, luam lumină, stăteam la slujba de început și mergeam acasă și apoi ne așezam la masă. Anul acesta vreau să stau la slujbă până când se termină", a dezvăluit vedeta, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: „Am găsit puterea să fac pace cu mine.” Oana Zăvoranu, mesaj pentru toate vedetele pe care le-a jignit de-a lungul timpului. Ce le-a transmis celor pe care i-a supărat- kfetele.ro

Citeste si: Sâmbăta Mare 2023. Ce nu ai voie să faci în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Învierea Domnului 2023: La ce oră începe slujba și când ajunge Lumina Sfânta în România? Tradiții și obiceiuri pentru această noapte sfântă- radioimpuls.ro

Simona Trașcă, expertă în preparatele tradiționale de Paște

Vedeta ne-a mărturisit că mâncarea pentru masa cea mare o pregătește chiar ea, tocmai pentru că de cele mai multe ori mama sa nu are timp să gătească, fiind la biserică la slujbele din aceste zile.

Deși nu consumă carne de miel, de pe masă nu lipsește drobul, iar la prepararea acestuia diva recunoaște că primește întotdeauna ajutor din partea mamei sale.

"Mâncare o să fac eu sigur pentru că mama mea o să fie ocupată cu biserica și am învățat să înroșesc ouăle. O să o întreb și pe ea ce preferințe are anul acesta pentru masa. Cred că o să pregătim puțin din toate, dar noi miel nu mâncăm. Nu va lipsi drobul, dar nu l-am făcut singură niciodată", ne-a explicat Simona Trașcă, cu puțin timp înainte de Sărbători.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!