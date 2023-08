Simone Biles a revenit în gimnastică după doi ani în care s-a luptat cu tulburări de sănătate mintală! ”Mi-au topit inima!” Povestea tulburătoare a campioanei americane comparată cu Nadia Comăneci

In articol:

Simone Biles a revenit în gimnastică după doi ani în care s-a luptat cu tulburări de sănătate mintală! Sportiva americană, comparată de multe ori cu Nadia, s-a întors în competiții și a arătat că încă este cea mai bună din lume.

În urmă cu doi ani, Simone Biles claca la Olimpiada de la Tokyo și se declara învinsă de ”demonii ei!” Presiunea concursurilor și faptul că nu avea voie să cedeze primul loc au transformat-o dintr-o mare campioană într-o persoană măcinată de îndoieli, căzută într-o depresie din care nu putea să iasă.

Simone Biles, cvadruplă campioană olimpică la Rio, s-a retras în primă fază din finala concursului pe echipe, apoi a declarat forfait pentru concursul de la individual compus, ca pe urmă să renunțe de tot la finalele de la sărituri, paralele şi sol.

Simone era singura gimnastă din competiţie care obţinuse calificarea în toate finalele individuale la Tokyo, dar a ales sănătatea în locul altor performanțe!

”Este greu să te antrenezi timp de cinci ani pentru acest moment şi apoi nimic să nu decurgă cum ţi-ai dorit. Dar eu ştiu că am ajutat multă lume şi mulţi sportivi să se exprime asupra sănătății lor mentale şi să spună nu. Pentru că am ştiut că nu pot, că mă voi accidenta", spunea Biles după ceva vreme, apoi a adăugat. "Eu cred că a fost efectiv factorul de stres. El s-a acumulat de-a lungul timpului, iar corpul meu şi spiritul meu au spus pur şi simplu nu. Nici măcar eu nu ştiam că voi traversa această perioadă până să mi se întâmple", a conchis celebra campioană americană revenită acum în competiții.

Simone Biles a câștigat primul concurs după ce a revenit în gimnastică! ”M-am simţit bine, mai ales după tot ce s-a întâmplat în ultimii ani"

Simone Biles, cea mai titrată sportivă din gimnastică, șapte medalii olimpice, patru de aur, una de argint și una de bronz, și douăzeci și cinci de distincții mondiale, nouăsprezece de aur, trei de argint și trei de bronz, a reînceput antrenamentele în luna aprilie a acestui an după luni bune de terapie și consiliere.

Revenirea a fost în stilul ei, de mare star! La primul concurs, după doi ani de pauză, Simone a dominat competiția de la US Classic de la Chicago, bifând un total de 59,100 puncte, cu care a câștigat la individual compus, ca apoi să defileze și la paralel și sol.

”M-am simţit bine, mai ales după tot ce s-a întâmplat în ultimii ani", a declarat Biles în Daily Mail, referindu-se la alegerea sa de a prioritiza problema sănătăţii sale mintale după Tokyo.

„Toţi acei oameni care mă încurajau, care ţineau afişe în public, mi-au topit inima. Ei încă mai cred în mine. M-am întors să arăt ce fac la antrenamente şi sunt foarte fericită de rezultat", a mai spus Simone fericită, avându-l alături pe soțul ei, jucătorul de fotbal american Jonathan Owens, cel cu care s-a căsătorit în acest an.

Povestea tulburătoare a lui Simone Biles! Mama ei era alcoolică și dependentă de substanțe interzise. A dat-o la un centru de plasament alături de cei trei frați ai ei

Simone Biles are o poveste de viață tulburătoare! De mică, soarta i-a întors spatele! Mama ei a avut probleme mari cu alcoolul și drogurile și nu a avut grijă de cei 4 copii, pe care, până la urmă, i-a dus într-un centru de plasament, după ce vecinii s-au plâns unui asistent social. Din fericire, nu pentru mult timp, fiindcă alături de alți doi frați, a fost adoptată de bunica maternă, Nellie Biles.

„Nu îmi aduc prea multe despre centrul de plasament, dar ce știu cu siguranță e că am fost luate de lângă mama noastră și că ne gândeam că vom ajunge tot cu ea. Am fost foarte binecuvântate că am ajuns să stăm tot la rude, fiindcă de multe ori se întâmplă să te plaseze din casă în casă și să te desparți de familie. Să pierzi legătura”, a povestit Simone Biles, citată de Guardian.

”În timpul copilăriei, eu și surorile mele eram foarte flămânde, fiindcă nu aveam niciodată mâncare de ajuns. Îmi aduc aminte că aveam o pisică ce dădea târcoale casei noastre, în timp ce eu sufeream adesea de foame. Pisica primea mâncare, iar eu mă întrebam: eu de ce nu primesc nimic de mâncare? Probabil de asta nu îmi plac acum pisicile, din cauza acelei pisici maidaneze, care era hrănită mereu de mama mea. În timp ce noi sufeream”, a conchis marea campioană pentru sursa menționată.

