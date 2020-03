Simptome coronavirus. Cum iti dai seama daca ai fost infectat

Simptomele coronavirusului sunt asemanatoare cu cele ale unei raceli. Trebuie sa stii sa faci diferenta intre semnele care indica daca te-ai ales cu un banal guturai sau daca e infectie cu noul virus care a determinat masuri fara precedent in Italia.

Potrivit specialistilor, virusul 2019-nCoV poate determina simptome usoare, asemanatoare gripei de sezon, dar si afectiuni respiratorii, boli severe precum pneumonie.

Simptome coronavirus:

- Febra (minimum 38 de grade Celsius)

- Tuse seaca

- Dificultati de respiratie

- Dureri musculare

- Oboseala

Alte simptome coronavirus (in cazuri rare):

- Acumulare de mucus in gat

- Dureri de cap

- Diaree

- Hemoptizie (eliminarea de sange prin tuse)

Specialistii avertizeaza ca simptomele coronavirusului nu includ secretii nazale sau durere in gat. Daca va curge nasul sau aveti dureri in gat, cel mai probabil v-ati ales cu o infectie respiratorie a cailor superioare, nu cu coronavirus, care afecteaza de obicei caile respiratorii inferioare.

“Dacă îți curge nasul și ai secreții galben verzui nu înseamnă că ești infectat cu coronavirus. Coronavirusul provoacă un tip de pneumonie cu tuse uscată fără nasul curgător. Acesta este cel mai simplu mod de a identifica. Vă rugăm să spuneți prietenilor dvs. că dacă știți mai multe despre cunoștințe medicale, veți avea mai multă conștientizare a identificării și prevenirii", a declarat, recent, un medic detasat la Wuhan, orasul din China din care a pornit infectarea cu coronavirus.

Noul virus are o perioadă de incubaţie de 14 zile.

Ce se intampla cu persoanele care nu respecta indicatiile si nu raman izolate la domiciliu. Autoritatile fac verificari si aplica sanctiuni usturatoare.

Reprezentantii DSP Alba au dat amenzi dupa ce au descoperit ca trei barbati si o femeie nu au respectat masura impusa, aceea de a sta izolati la domiciliu pentru o perioada de 14 zile. Cei patru romani se intorsesera recent din Italia si ar fi trebuit sa ramana izolati. Fiecare a primit cate o amenda in valoare de 20.000 de lei.

Coronavirus. Ce patesc persoanele care NU raman izolate la domiciliu



"DSP Alba, prin inspectorii sanitari, a aplicat, luni, 4 sanctiuni cu amenda contraventionala in cuantum de 20.000 de lei fiecare, la 4 persoane aflate in izolare la domiciliu, care au venit din Italia si nu au respectat aceasta masura pana la terminarea perioadei de izolare de 14 zile. Este vorba despre un barbat dintr-o comuna si de o femeie si doi barbati din alta comuna, rude intre ele. Sanctiunile au fost aplicate in baza HG nr 857/2011 pentru nerespectarea de catre persoane fizice, suspecti si convalescenti de boli transmisile, contacti si purtatori sanatosi de germeni patogeni, a masurilor stabilite in scopul prevenirii si combaterii bolilor transmisibile", se arata intr-un comunicat al DSP Alba pentru Mediafax.

In judetul Alba sunt in acest moment 157 de persoane izolate la domiciliu, anunta sursa citata.

Izolare la domiciliu coronavirus. Saptamana trecuta, un tanar iesean de 20 de ani, s-a prezentat sa dea examenul practic pentru permisul de conducere, desi ar fi trebuit sa fie in izolare la domiciliu. El era deja in masina cu examinatorul cand s-a aflat ca nu ar fi trebuit sa-si paraseasca locuinta din localitatea Braesti, Iasi. Barbatul a fost tras pe dreapta in timpul examinarii si ulterior a primit amenda pentru ca nu a respectat masura izolarii la domiciliu.

Tot in judetul Iasi au mai fost si alte persoane care nu au respectat regulile impuse de autoritati.

„Sunt în derulare procedurile de sancţionare a trei cetăţeni din judeţul Iaşi care, în urma acţiunilor zilnice de monitorizare realizate prin intermediul DSP, a medicilor de familie sau a primăriilor, au fost identificaţi ca părăsind domiciliul deşi se aflau încă în perioada de izolare de 14 zile de la venirea în ţară dintr-una din regiunile aflate în zona galbenă", au declarat, saptamana trecuta, reprezentantii DSP Iasi.

potrivit Ministerului Sanatatii

- Spălați-vă mâinile de multe ori;

- Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;

- Nu vă atingeți ochii, nasul si gura cu mâinile;

- Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți;

- Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;

- Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;

- Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;

- Produsele ”MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;

- Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile;

- Animalele de companie nu transmit coronavirus.