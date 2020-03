Simptomele coronavirusului apar in 5 zile

Perioada de incubatie de la cinci zile in sus corespunde cu estimarile anterioare, astfel ca intervalul de carantina de 14 zile recomandat de autoritatile sanitare este potrivit pentru persoanele expuse la coronavirus, relateaza CNN.

Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC) a folosit acest standard in contextul epidemiei de Covid-19, recomandand ca persoanele sa se izoleze la domiciliu timp de doua saptamani daca au calatorit in tari cu multe cazuri de coronavirus, precum Italia sau Coreea de Sud.

, a declarat Justin Lessler, autorul studiului si profesor asociat de epidemiologie la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Cercetarea sa, publicata de jurnalul stiintific Annals of Internal Medicine, arata, totodata, ca verificarea simptomelor coronavirusului, cum sunt scanarile termice in aeroporturi, ar putea sa fi ratat persoanele infectate recent. „Daca cineva este in perioada de incubatie, aceasta este fereastra in care poate fi deja infectat si poate intra in tara fara sa fie detectat”, a spus Lessler.

Asa s-ar explica de ce eforturile autoritatilor americane de a testa peste 46.000 de pasageri ai curselor aeriene pentru a depista simptome precum febra, tusea si problemele de respiratie au depistat un singur caz pozitiv, conform datelor difuzate de CDC la sfarsitul lunii februarie.

„Fereastra” de la inceputul epidemiei

Pentru a estima perioada de incubatie, cercetatorii au analizat peste 180 de cazuri de coronavirus inregistrate in locuri care nu aveau multe infectari – cu alte cuvinte, acolo unde cazurile se datorau calatoriilor peste hotare.

Intrucat studiul a fost realizat la inceputul epidemiei, comunitatea in care s-a produs transmiterea era atunci limitata la orasul Wuhan, din China. Acest lucru le-a permis cercetatorilor sa estimeze timpul de expunere la coronavirus afland cand a fost persoana respectiva in Wuhan – pe atunci singura sursa plauzibila a infectiei.

