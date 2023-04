"Simt că-i greu" Minelli, totul despre sacrificiile pentru muzică! Cum i-a afectat cariera relația cu familia? | EXCLUSIV

In articol:

Minelli, pe numerele ei real Luisa Ionela Luca, este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Artista a doborât topurile cu piese precum "Mariola" sau "Rampampam" și se bucură de o carieră impresionantă, la doar 33 de ani.

Poate nu mulți cunosc acest lucru despre ea, dar este și mămica a doi copii. Cu toate acestea preferă să se concentreze pe carieră și să își păstreze viața de familia privată.

Minelli, totul despre viața de familie

Minelli are o familie fericită, însă uneori trebuie să stea departe de ei pentru a-și face viața de artist. Cum reușește să se împartă între job și rolul de mamă, ne-a spus chiar ea.

"Deși ziceam că nu e chiar atât de greu, uneori simt că e greu. Am momente când sunt și cu ei și vreau să fac și altceva, simt că nu sunt 100% nici acolo, nici acolo. De asta contează că se pun sesiuni în afară sau la studio și de aceea merg acolo, știu că uit de absolut tot, e mama mea cu copiii și atunci stau foarte liniștită. Pot să mă focusez pe moment. Când sunt acasă, încerc să fiu 100% cu ei. Am multe momente când nu mai știi cum s-o dai, cum să vorbesc cu copiii. Dacă m-am răstit un pic la ei, nu e ok, începi să îți revii. E complicat, te întrebi mereu dacă e bine ce faci.", a declarat Minelli.

Minelli, secretul unui fizic fără cusur

Minelli are 34 de ani, dar dacă te uiți la ea, nu îi dai mai mult de 20. Are un corp parcă tras prin inel, de zici că nici nu are doi copii. În cadrul evenimentului de lansare a primului său album, unde a fost prezentă și echipa WOWbiz, Minelli a vorbit despre secretul fizicului ei fără defect.

Este o iubitoare a sportului, dar ce nu știa nimeni este faptul că are și operații estetice la activ.

"De vreo trei ani mă antrenez cu Florin Cușbă și toată echipa lui, Sorina, Georgian. De când i-am descoperit pe ei, cumva mi-am găsit echipa în care mă simt eu bine și care mă ajută. Florin mă înțelege întotdeauna. Dacă am o zi mai proastă știe ce antrenamente să îmi dea. Dacă lipsesc o perioadă de două săptămâni știe ce antrenament să îmi dea, încât să mă facă să revin a doua zi. E foarte important, sport, alimentație, încerc să dorm cât trebuie, că și asta e important. Mă alimentează și copiii mei, mă țin tânără. Sunt fericită. Am și operații estetice. Având în vedere că am avut două sarcini, am avut o problemă cu mușchii abdominali și a trebuit să îi apropiem și sânii. Știi cum se zice: intri în reparații după 2, 3 ,4 ,5 sarcini.", a precizat Minelli, la WOWnews.

