„Simțeam o presiune socială enormă” Ela Crăciun, despre lupta cu kilogramele în plus! Vedeta a tras un semnal de alarmă în mediul online, după ce s-a fotografiat în costum de baie: „M-am temut să nu fiu judecată pentru imperfecțiunile mele”

Ela Crăciun este jurnalistă, dar și vloggeriță de parenting. De asemenea, se numără printre cele mai cunoscute și apreciate vedete din țara noastră. Fără doar și poate, se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere și asta pentru că de-a lungul timpului a reușit să-și construiască o carieră de succes, dar și să pună bazele unei familii minunate, alături de soțul și copiii săi.

De curând, prezentatoarea TV a tras un semnal de alarmă în mediul online. Vedeta s-a afișat în costum de baie, mărturisind că se simte foarte bine în pielea sa. În ciuda faptului că se confruntă cu imperfecțiuni, Ela Crăciun spune că cel mai important lucru este faptul că are trei copii minunați, nicidecum silueta.

Ela Crăciun, despre lupta cu kilogramele în plus

De-a lungul timpului, Ela Crăciun s-a confruntat cu celulita, dar și kilograme în plus sau diverse imperfecțiuni. În ciuda faptului că până acum îi dădeau bătăi de cap, întrucât voia să arate întotdeauna impecabil, acum vedeta a învățat să se accepte exact așa cum este și să facă pace cu trupul său. Se pare că jurnalista a renunțat la curele de slăbire, însă a învățat care sunt alimentele hrănitoare, de care organismul său are nevoie, iar rezultatele nu au încetat să apară.

„După mulți ani în care m-am luptat cu celulita, kilogramele în plus și alte imperfecțiuni care mă stresau, simt, în sfârșit, că sunt bine cu mine. Ani de zile slăbitul a reprezentat o prioritate pentru mine. Mergeam la sală și țineam diete pentru că trebuia. Simțeam o presiune socială enormă, mai ales prin prisma jobului meu. Făceam toate lucrurile pentru că mă simțeam obligată. În momentul în care am început să mă iubesc și să fac pace cu mine, atunci au început să apară și rezultatele. Am renunțat la curele drastice de slăbire, am reînvățat să mănânc astfel încât să mă hrănesc, dar să mă și bucur de micile plăceri culinare.”, a mărturisit Ela Crăciun pentru Click.ro.

Ela Crăciun, despre cum a învățat să își accepte corpul, în ciuda tuturor imperfecțiunilor [Sursa foto: Instagram]

Mai mult decât atât, în urmă cu doar câteva zile, Ela Crăciun a postat mai multe imagini pe rețelele sale de socializare, în care apărea fără costum de baie. Vedeta spune că acum nu mai pune presiune asupra sa, ci a învățat că nu trebuie să se încadreze în niște standare. Tocmai de aceea, acum nu îi mai estr frică dacă va fi sau nu judecată pentru imperfecțiunile sale. Mai mult decât atât, vedeta a vrut să tragă un semnal de alarmă în mediul online, acolo este urmărită de foarte mulți fani.

„Pentru mine expunerea aceasta 100% onestă a corpului meu, după cele trei sarcini și zeci de cure de slăbire, eforturi nu de puține ori supraomenești pentru a mă încadra în niște standarde rigide, este o victorie desăvârșită. Cred că este cel mai mare gest de iubire de sine pe care mi l-aș fi putut oferi, după ce atât de mult timp m-am temut să nu fiu judecată pentru imperfecțiunile mele.”, a mai spus jurnalista pentru sursa menționată anterior.