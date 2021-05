Sindy a spus tot adevărul despre relația cu Războinica Maria. Ce s-a întâmplat, de fapt: „A venit cu aroganță!” EXCLUSIV

In articol:

Sindy a fost eliminată din competiția fenomen de la Kanal D. Vizibil afectată că a ieșit din emisiune mult prea devereme, fosta concurentă de la Survivor România a făcut primele declarții despre întreaga sa experiență din Republica Dominicană.

Invitată în platoul WOWbiz, Sindy a ținut să spună adevărul despre Războinica Maria.

Aceasta susține că fosta ei colegă de echipă a intrat cu o strategie extrem de bună în competiție, să se dea bine pe lângă Albert și, astfel, va fi votată de public.

"Toata lumea a innebunit cu Albert si Maria peste tot. Atat de influentata e lumea, incat nu se mai poate schimba chestia asta, degeaba le spun eu. Sunt focusati pe chestia ca Albert e cel mai bun si restul incearca sa il dea afară. Maria a adus multe puncte, dar consider ca a iesit favorita pentru ca este de partea lui Albert. Asta si-a dorit ea si a calculat foarte foarte bine inainte sa intre in competitie. Stia exact pe ce parte trebuie sa o ia. Maria nu a trecut prin toate lucrurile grele de la inceputul competitiei. Si ea a venit cu aroganta, le stia pe toate, se certa cu toata lumea, chiar daca nu stia despre ce este vorba. Avea o energie enervanta si nu am simtit-o numai eu. A fost buna pe traseu, dar pentru ca a luptat contra fetelor care erau si ele noi, venitin acelasi timp cu ea. Daca ar fi fost Ana Porgras, care a fost cea mai tare fata de la Survivor, nu ar fi avut nicio sansa sa ia un punct. Arogante faci atunci cand ai castigat puncte multe cu cei mai bun sportivi", a declarat Sindy pentru WOWbiz.

"Eu nu voiam sa fie tensiuni"

În continuare, fosta Războinică mai adaugă că Maria făcea diferite aroganțe și se comporta urât cu ea, deși era singura care o susținea necondiționat. Ba chiar mai mult, se pare că cele două ar fi avut o discuție înainte să părăsească emisiunea.

Sindy[Sursa foto: Captură YouTube]

"Cand a venit Maria, la primul sau al doilea joc eu m-am accidentat la picior, nu eram foarte buna la finalul ala, am ramas pe banca si le-am lasat pe Vera si pe Maria sa intre. La stafeta trebuia o fata foarte rapida, eu eram cea mai rapida si atunci cand am intrat Maria a zis „de ce intra ea?” dar cu aroganta. Si i-am spus ca nu stie despre ce este vorba, i-am explicat ca nu fac eu finalul. Au fost multe faze pe care mi le-a facut. Maria m-a suparat de multe ori, insa inainte sa ies am avut o discutie cu ea, exact ca si cu Mellina.

M-am dus la ea si i-am spus exact tot ce cred si i-am spus ce a facut ea de am ajuns sa fim toti contra ei. Nu am luat-o tare, am luat-o frumos si i-am explicat ca sa inteleaga. Chiar daca multi nu o sustineau vocal, eu am dat toata enrgia cat era ea pe traseu, iar ea nu ma baga in seama, parca eram invizibila, desi eram singura care o sustinea. Si in camp eu mergeam sa vorbesc cu ea, iar ea statea si se uita in gol, nici nu ma baga in seama. A venit si crede ca e cea mai tare pentru ca aduce puncte. Era cea mai tare pentru ca eu nu puteam sa intru in joc, iar de asta a prins aroganta. Credea ca ea le stie pe toate. Eu nu voiam sa fie tensiuni, ca au fost destul tensiuni cu Albert, voiam sa se termine toata povestea, dar apoi a aparut Maria. Am incercat sa nu intru in conflicte, pentru ca nu imi place sa ma cert.", ne-a mai declarat Sindy.

Declarațiile au continuat, iar, la un moment dat, Sindy a mai spus că Maria se victimizează, la fel ca Albert, dar a dezvăluit și motivul principal pentru care s-a certat cu aceasta.

"Partea cea mai enervanta e ca publicul nu a vazut aceste lucruri, a vazut-o ca pe un inger si ca este tratata urat de colegi. Se victimizeaza, la fel ca Albert. Conflictul dintre mine si ea a inceput pentru ca eu nu am mai rezistat. Acum, daca as putea sa dau timpul inapoi, nu as mai fi sustinut-o, ca sa vada cum este si nu ar mai fi avut rezultate la fel de bune.", a mai declarat fosta Războinică.