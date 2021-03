Sindy o demască pe Mellina la Survivor România 2021. Războinica spune cuvinte dure despre „Furnicuță”: „Are o invidie interioară!”

In articol:

Cel de-al doilea meci de imunitate de la Survivor România pune presiune pe Sindy, noua concurentă din echipa Războinicilor. Performanțele slabe din timpul meciurilor o fac să se simtă vizată de colegii săi pentru următoarele nominalizări.

Sindy o demască pe Mellina la Survivor România

Teama de a fi eliminată o face pe Sindy să se gândească la persoanele care o vor afară din competiția Survivor România. Războinica susține că sunt câțiva colegi din echipă care ar vota-o la consiliu.

Sindy spune că a simțit invidie din partea Mellinei de când a intrat în competiție și susține că acesteia îi este teamă ca altcineva să-i ia locul în echipă. „Am un pic de teamă că aș putea fi nominalizată. Nu știu dacă am simțit asta, dar mă gândesc la partea feminină.

Sunt multe fete drăguțe, dar altele au o invidie interioară, o gelozie și teamă să nu fie cineva, vreo fată, mai bună ca ele sau să-i leia locul. Mă gândesc la Mellina că ea m-ar vota și Sorin. Mellina ar fi prima care m-ar vota. Având în vedere că Musty e accidentat și aș vrea să-i salvez piciorul și să nu se accidenteze mai tare, pe el l-aș vota”, spune Sindy.

Albert la Survivor Romania[Sursa foto: Captură KANAL D]

Războinica și-a schimbat părerea și despre Albert Oprea, despre care afirma că e un băiat de treabă. Ea spune că a învățat să nu mai creadă în oameni și va fi mai atentă la cei din jurul său. „Albert este un pic ciudățel.

Prima oară când am venit nu mi s-a părut, dar apoi am simțit că e retras ori dat la o parte. Nu-l poți citi la ce ar putea să se gândească, poate au avut certuri sau vorbe în echipă înainte să vin eu. Am învățat să nu mai am încredere în oameni”, a mai spus concurenta.

Cine este Sindy de la Survivor România

Sindy, pe numele real Szidonia Szasz, din Brașov este prima concurentă care se alătură Războinicilor în lupta pentru supraviețuire din jungla Dominicană. Din cauza unor probleme, tânăra nu a putut intra în competiție de la început și a fost înlocuită de Mellina, însă acum este pregătită să facă față celor mai grele provocări.

În vârstă de 26 de ani, Sindy este de profesie tehnician maseur. După ce a practicat trei ani de atletism, ea s-a îndreptat către dans modern și latino. Pasionată de sport, brașoveanca își petrece ore bune în sala de forță, iar acest lucru se vede cu ochiul liber, pentru că Sindy are o forma fizică de invidiat.

Concurenta declara în urmă cu ceva timp ambiția și curajul o vor ajuta să facă față provocărilor din jungla Dominicană . „Am ales să particip la pentru că mă consider o sportivă suficient de puternică, atât fizic cât și psihic. Voi face față tuturor provocărilor și greutăților ivite pe parcursul competiției și, în ciuda lipsurilor, voi lupta pentru a obține victorii alături de echipa. Ambiția mea arde. Foc, aer, apă, pământ s-au unit și m-au făcut pe mine. Nimic nu mă poate opri!”, a declarat Sindy, înainte de a intra în competiția Survivor România.