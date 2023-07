Sinead O’Connor a avut o viață tragică! Artista a trecut prin clipe greu de imaginat în copilărie: „A condus o cameră de tortură. Era o persoană care se bucura și zâmbea când îți făcea rău”

In articol:

Sinead O’Connor s-a stins din viață ieri, la vârsta de 56 de ani. Vestea morții a generat un val de reacții din partea fanilor ei, însă puțini știu prin ce clipe grele a trecut, chiar înainte să părăsească această lume.

Sinead O’Connor a avut parte de o viață grea

Sinead O’Connor s-a stins din viață ieri, după ce a luptat ani la rând cu depresia. Puțini știu prin ce clipe grele a trecut artista, încă de când era un copil. Atunci când avea doar opt ani, părinții ei au divorțat, iar ea și cei 4 frați pe care îi mai avea, au fost nevoiți să cunoască violența și abuzul. Mama lor se confrunta cu probleme de sănătate mintală și dezvoltase și o dependență pentru substanțele interzise. La vârsta de 15 ani, artista a ajuns să fure din magazine, iar mai apoi a ajuns la o instituție catolică, unde a revenit cu picioarele pe pământ și și-a dezvoltat talentul pentru muzică.

„A condus o cameră de tortură. Era o persoană care se bucura și zâmbea când îți făcea rău. … Eram îngrozită.. Urăsc faptul că nu am putut să am grijă de ea, poate să-i ofer înapoi puțină dragoste. Și să o ajut, nimeni nu a ajutat-o”, mărturisea solista despre mama ei în 2017.

Sinead O’Connor a fost lesbiană

După ce a fost căsătorită cu patru bărbați și a născut trei copii, artista a mărturisit că, de fapt, are altă orientare sexuală.

Se pare că Sinead nu era la prima tentativă de sinucidere, ci a mai avut o tentativă după ce fiul ei s-a stins din viață, dar și în anul 2007 când a fost diagnosticată cu tulburare bipolară.

„Sunt lesbiană… deși nu am fost foarte deschisă în privința asta, și de-a lungul vieții mele am ieșit cu bărbați, pentru că am nu am fost, neapărat, confortabilă să fiu lesbiană. Dar de fapt sunt lesbiană.”, a declarat artista potrivit Playtech.ro.