Sinead O'Connor trece din nou prin momente dificile

Artista în vârstă de 53 de ani și-a rugat fanii, pe 15 octombrie, să o ajute cu câteva sfaturi, mărturisind că este înfometată și nu își poate asigura hrana zilnică pentru că suferă de o agorafobie „paralizantă”.

De asemenea, interpreta hitului „Nothing Compares To You” folosește două conturi de Twitter, unul prin care își gestionează afacerile și altul sub numele Shuhanda Sadaqat, scrie Daily Mail.

Recent, pe unul dintre aceste conturi a publicat o serie de mesaje despre cât de greu îi este în perioada aceasta de carantină. „În ultimii ani, în ultimele luni, zile, m-am confruntat în secret cu acestă traumă, cu această frică ce mă paralizează, cu o stimă de sine foarte scăzută, iar în ultima vreme nici nu mai mănânc. Sufăr de agorafobie, nu pot merge nici la magazin, sunt înfometată, acum locuiesc într-o zonă a țării unde livrările nu sunt o opțiune. Așa că întreb aici dacă știe cineva de vreun serviciu special pentru persoanele cu tulburări psihice a căror abilitate de a avea grijă de ele este redusă”, a povestit artista. (Citește și:Sinead O'Connor, la spital! Totul se intampla la doar cateva zile dupa ce s-a filmat cerand ajutor!

Ba mai mult, a doua zi, Sinead a revenit pe Twitter pentru a-și asigura fanii că „totul este în regulă acum: ) am găsit un serviciu de livrare : ) Sunt fericită : )”.

A avut mai multe tentative de sinucidere, iar de mai bine de 15 ani luptă cu depresia

În plus, Sinead a avut în trecut mai multe tentative de sinucidere, iar de mai bine de 15 ani luptă cu depresia. Reamintim că, Sinead O'Connor a devenit cunoscută în anul 1990 după succesul masiv înregistrat cu piesa "Nothing Compares To You", compusă de Prince. Melodia a primit trei premii MTV, la categoriile Video of the Year, Best Female Video şi Best Post-Modern Video. De asemenea, a mai fost nominalizată la alte trei categorii: Breakthrough Video, Viewer's Choice şi International Viewer's Choice.