Singură, dar nu chiar! Cine îi oferă cadouri prețioase Loredanei Chivu? "Este normalitate pentru mine" | EXCLUSIV

Loredana Chivu este una dintre divele showbiz-ului românesc, care este extrem de urmărită de public atât pe rețelele sociale, dar și în aparițiile ei de toate tipurile. Se preocupă mult de aspectul fizic și tot ce ține de bunăstarea ei.

Loredana Chivu, mesaj pentru femeile dependente de bărbați

Loredana Chivu a pus toți internauții pe jar, după ce a afirmat că este singură și nu își dorește prea curând vreo relație. Astfel, WOWbiz.ro a contactat-o să afle mai multe despre viața amoroasă a vedetei. Frumoasa blondină le-a transmis un mesaj fetelor care sunt dependente de bărbați, sfătuindu-le să se pună mereu pe primul loc, așa cum face și ea.

"Sfatul meu este ca pe primul loc, în viața noastră, cel puțin eu gândesc, să fim noi. Dacă eu mă iubesc pe mine, dacă eu am grijă de mine, înseamnă că o să-mi fie bine în orice fel de relație, fie prietenească, fie de iubire, fie cu familia, fie cu prietenii, o să fie un foarte frumoasă. Atâta timp cât tu te iubești pe tine, îți dai seama că tu ești pe primul loc în viața ta, o să ai mult mai multă iubire de oferit celor din jurul tău, o să fii o versiune a ta mult mai bună. Nu consider că există jumătatea mea undeva în lumea asta, eu m-am născut întreagă și sunt suficient de capabilă să pot să fac ceea ce eu îmi doresc și îmi propun în viața asta. Dacă ai în viața ta un partener în viața ta care te iubește și nu e o relație toxică, cum sunt toate relațiile din ziua de azi, trebuie să înțelegi că el este acolo pentru a construi ceva frumos, a face parte din viața ta. Noi ca și indivizi trebuie să înțelegem că am venit singuri pe lumea asta și singuri o să plecăm și dacă ai un partener care te iubește e cu atât mai bine, dacă nu, trebuie să fii suficient de evoluată mintal să te pui pe tine pe primul loc.", a declarat Loredana Chivu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

De la cine primește Loredana Chivu cadouri peste cadouri?

Totuși, chiar dacă este singură, admiratorii nu au dispărut de pe radar. Loredana ne-a dezvăluit cine îi oferă cadouri și cum este normal ca un bărbat să curteze o femeie. Fetelor, luați notițe!

"Toată viața mea am fost curtată, am primit flori, cadouri, pentru că așa trebuie să curtezi o femeie. Asta este normalitatea pentru mine. Sunt gesturi drăguțe, care arată respect, dar nu trebuie să primești nu știu câte cadouri de la un bărbat ca să îți arate intențiile lui. Aș vrea să transmit că a fi singur este un lucru și singurătatea este alt lucru. A fi singur nu este o problemă, din contră ai mai mult timp pentru tine, să îți dai atenția de care ai nevoie, pe care cândva ai neglijat-o și e un timp de calitate pe care îl petreci tu cu tine. Nu înseamnă că trebuie să fim toată viața singuri, dar să fii singur nu e o pedeapsă.", a mărturisit Loredana Chivu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

