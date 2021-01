Singura femeie care l-a îngenuncheat pe Zanni! ”Am iubit-o 3 ani, o iubesc și acum dar și-a bătut joc de mine”! Ce mesaj i-a scris Faimosul după ce a ajuns celebru?

In articol:

Zanni de la Survivor România 2021 nu are o iubită. Mezinul echipei faimoșilor s-a îndrăgostit la 17 ani de o fată care, spune el, nu merita iubirea lui.

Zanni: ”Îi duceam pastile la 1 noaptea iar ea se dădea cu alții”

Zanni spune că și acum ține la acea persoană, însă aceasta nu-l vrea sub nici o formă.

Zanni, revelația show-ului Survivor 2021 a povestit că a iubit orbește și că a făcut multe sacrificii pentru o fată care l-a înșelat cu alții. Faimosul spune că aceasta nu l-a iubit niciodată și nici măcar după ce a devenit cunoscut nu i-a acordat nici o atenție.

Zanni, chef în cămin cu fetele

”Am zis la un moment dat că n-o să mă îndrăgostesc niciodată, că e greu... Până acum, n-am avut nici o relație. M-am îndrăgostit o singură dată în viața mea, la 17 ani, de aceea nu o pun pentru că eram copil. Am început să fiu ceea ce sunt acum de la 18-19 ani. Cu un an înainte nu existam, atunci m-au dat afară din casă și atunci s-a întâmplat toată magia, transformarea mea. Înainte nu eram eu, cel de acum, eram unul care stăteam doar la calculator.

Când m-am îndrăgostit la 17 ani, nu a fost reciproc. Am iubit-o, trei ani de zile am suferit după ea. Și-a bătut joc de mine. Mă duceam după ea, îi dădeam pastile la 1 noaptea pentru că o durea capul. Nu era RATB, mergeam pe jos multe stații. Și ea se dădea cu alții. Îi căram bagajele pe spatele meu iar ea se dădea cu alții.

Eu sunt umil, i-am scris recent, după ce am ajuns cunoscut: ”sunt în continuare îndrăgostit de tine, vrei să-ți gătesc ceva”. Iar ea nu mi-a răspuns, mi-a dat block instant! Da, cred că și acum o iubesc”,a mărturisit Zanni la BarOnline cu Pepe.

Zanni, votat de fani jucătorul săptămânii la Survivor România 2021

Zanni a fost înțelat de iubită

Zanni este o adevărată revelație a show-ului Survivor România 2021 sezonul 2. El a reușit să-i impresioneze pe fanii emisiunii nu doar prin parcursul foarte bun de pe traseu ci și prin modul lui de a spune lucrurilor pe nume. Astfel, după a doua săptămână la Survivor România 2021, Zanni a fost votat jucătorul săptămânii în echipa Faimoșilor, una plin de celebrități. ”Băiatul de aur” al lui Alex Velea a intrat în conflict cu Jador, despre care a spus că este ”fals”, însă nu l-a nominalizat pe acesta atunci când a avut ocazia, ci a preferat s-o aducă în fața votului telespectatorilor pe Alexandra Stan, din cauza performanțelor mai slabe pe traseu. Până la urmă, cel eliminat a fost Costi Ioniță.

Survivor România 2021 sezonul 2 se difuzează de joi până duminică, de la ora 20:00, la Kanal D.