Singura soție a lui Cristian Pomohaci, adevărul nebănuit din spatele căsniciei de fațadă. Ileana Matuș regretă relația cu fostul preot: ”Putea măcar să mă respecte”

In articol:

Ileana Matuș și Cristian Pomohaci au fost căsătoritți din 1999 până în 2004, însă până acum, când artista și-a deschis sufletul în fața fanilor, nu s-au știut multe lucruri despre căsnicia celor doi.

Cei doi s-au cunoscut cu mult timp în urmă, în cadrul spectacolelor la care erau invitați amândoi. De acolo s-a legat o adevărată prietenie între ei, însă nimic nu avea să prevestească ceea ce a urmat.

Citeste si: Așa a devenit Cristian Pomohaci preot! Totul a început când era doar un copil: „Îmi era ciudă că nu mă ia în braţe părintele Vălean. Noaptea, L-am visat pe Hristos”

Cristian Pomohaci [Sursa foto: Facebook]

Ileana Matuș, mărturisiri neștiute din căsnicia cu fostul preot

După patru ani de amiciție, când Pomohaci a terminat studiile teologice, având nevoie de o soție pentru a putea profesa, viața Ileanei s-a schimbat radical.

”Era o relație de amiciție, pur si simplu îl cunoșteam ca pe fratele meu. A fost ca un prieten, orice mi-ar fi cerut să-l ajut… am si făcut multe pentru el. Niciodată nu m-aș fi gândit că o să mă căsătoresc cu el, nu l-am văzut ca pe soțul meu niciodată. Când am auzit anumite lucruri despre el și l-am întrebat, mi-a spus: vezi cât e de rea lumea când vede că vrei să te ridici? Și am crezut treaba asta”, a marturisit Ileana Matus la o emisiuni TV.

Chiar dacă ea nu vedea nimic mai mult între ei, decât o prietenie, Cristian Pomohaci nu s-a lăsat și din dorința de a se face preot a făcut un pas mare către

artistă. Cântăreața spune că, într-un magazin, printre conservele de pește, fostul preot a cerut-o de soție.

Citeste si: Vladimir Putin, decizie de ultimă oră legată de gazele naturale din Europa! Ce se întâmpla cu Gazprom..- bzi.ro

”În momentul în care a terminat teologia, trebuia să se însoare. Îmi aduc aminte că m-am dus la cumpărături cu el, la o alimentară, și acolo m-a întrebat daca n-aș vrea să fiu preoteasă. Eu știam totul despre el, îmi era greu să mă apropii de el altfel. A insistat mult, de fiecare dată când ne întâlneam începea discuția despre căsătorie. Eu plecam de fiecare dată când îl auzeam”, a mai spus artista.

Pentru că cererea în căsătorie a fost o chestiune ce s-a tot repetat, la fel și refuzurile venite din partea Ileanei Matuș, artista spune că Pomohaci a trecut la blesteme. Ceea ce, în cele din urmă a făcut-o, plină de remușcări, să accepte să îi fie soție.

” Când a fost pe ultima sută de metri să se hirotonească, a venit la mine în curte să insiste. I-am zis că nu pot, știam că oamenii nu se schimbă și l-am trimis acasă. La poartă a început să plângă și mi-a zis: nu-i bai, nu vrei să vii după mine, altă fată nu iau. Dar și tu cât vei trăi, vei fi singură că așa mă voi ruga lui Dumnezeu și vei fi și tu toată viața singură cum o să fiu eu celibatar. Eu n-am avut nimic cu el ani de zile, decât pur și simplu am fost prieteni, amici! Dacă tot știa chestia, de ce nu s-a comportat ca atare? Putea măcar să mă respecte. Eu l-am ajutat până la capăt”, a mai declarat Ileana Matus.

Ileana și Pomohaci au divorțat cu scandal

Astfel, în luna octombrie a anului 1999 cei doi s-au căsătorit, însă la scurt timp Cristian Pomohaci și-ar fi schimbat total atitudinea față de artistă.

Ileana Matuș spune că artistul nu-și îndeplinea rolul de soț decât în cadre oficiale, în restul timpului fiind rece și nepăsător față de ea. Mai mult decât atât, folclorista spune că s-a simțit folosită de multe ori și că niciodată dorințele sale nu erau îndeplinite, în schimb, în relația lor se făcea mereu așa cum dorea Cristian Pomohaci.

”S-a răcit complet! Mai mult, deja aveam impresia că sunt în plus, că încurc. Pur și simplu nu existam pentru el. Eram și eu tânără, voiam să merg la parinții mei cu soțul meu, în cinci ani de zile n-a venit o dată. Niciodată nu m-a luat la nunți cu el, doar unde avea obligații mă lua cu el. Tot ceea ce voia el s-a făcut, ceea ce trebuia să-mi ofere și mie, nici n-am existat. Am fost folosită! O spun cu toată tăria. Deși era căsătorit cu mine, mergea la nunți și în concedii cu doamna impresară, nu cu mine”, a spus indragita artista.

Pentru că nu a putut suporta un asemenea trai, în cele din urmă, Ileana Matuș a decis să pună punct căsniciei, însă, atunci când a ajuns la episcopie și la părinții soțului ei a primit, de fiecare dată, un răspuns care a bulversat-o.

Chiar dacă nu ducea viața la care visa și nu se simțea apreciată și văzută, Ileana spune că, anunțul divorțului, a făcut ca toată lumea să o pună pe ea la zid. Și asta pentru că decizia avea să îl afecteze pe Cristian Pomohaci. Mai concret, viața sa de preot avea de suferit.

”Ce crezi că mi-a răspuns (n.r. episcopia)? Nu vă gândiți la părinte că s-ar putea să aibă probleme?! Păi, la mine cine se gândește… mi-aș fi dorit o familie, un copil, să am stabilitate, ceea ce el nu a putut să-mi ofere. El a discutat cu episcopul treaba asta din moment ce el mi-a dat răspunsul ăsta. De ce te folosești de cineva ca să mergi înainte? Trebuia să se facă celibatar, să-și aleagă o mănăstire unde să se facă călugar și să nu încurce viața nimănui. Eu mi-am dorit o familie, copii. Nu-l durea gura să spună că vrea copii… una e să vrei, alta e să ai. M-am uscat pe picioare, aveam 45kg la 1.74 m văzând că trăiesc singură la vârsta la care trebuia să fiu și eu un om și să mă bucur de viață”, a mai marturisit artista in cadrul interviului.

Citeste si: Cristian Pomohaci a scăpat de condamnarea la închisoare cu ajutorul unui fost PSD-ist! Preotul-cântăreț a plătit o sumă uriașă pentru a-și curăța dosarul!

Chiar și așa, Ileana Matuș și Cristian Pomohaci au ajuns să își spună ”adio”, fiecare văzându-și în continuare de viața lui. El a urmat calea care să-l împlinească profesional, în timp ce ea și-a îndeplinit visul de a avea o familie unită.

”Ai grijă ce îți dorești în viață! A vrut să aibă faimă, să fie văzut, i-a ajutat Dumnezeu. Eu am vrut familie, mi-a dat Dumnezeu. Nu-i cer mai mult lui Dumnezeu. Fiecare suntem pe drumul nostru. Căsătoria cu el a fost un eșec pentru toata familia mea. Și în ziua de azi îmi reproșează mama. E dureros!”, a mai spus Ileana Matus.