„Singurătatea ucide” Ce hotărâre a luat Gheorghe Turda cu privire la viața lui sentimentală? Interpretul de muzică populară a dezvăluit ce se întâmplă cu el, după câteva decepții în dragoste

Gheorghe Turda este unul dintre cei mai ascultați și apreciați interpreți de muzică populară din țara noastră. Cântărețul este foarte cunoscut în showbiz-ul românesc datorită talentului său, dar și a vieții sale amoroase, care a fost destul de tumultoasă până acum. După ce a trecut prin câteva relații de iubire care au fost sortite eșecului, Gheorghe Turda a luat o hotărâre radicală.

Prezent zilele trecute la un eveniment alături de sora sa, Gheorghe Turda a dezvăluit că este din nou un bărbat singur, deși, în urmă cu câteva luni, povestea că are o nouă iubită. Cântărețul de muzică populară a decis să nu își mai caute jumătatea, la 14 ani după ce regretata lui soție a încetat din viață. Artistul a mărturisit că a încercat să își refacă viața de câteva ori, însă nu a reușit, iar acum s-a oprit din căutarea jumătății. În plus, cântărețul de muzică populară a adus vorba și despre colegii săi de breaslă, despre care Gheorghe Turda declară că i-a ajutat, iar aceștia au profitat de bunătatea lui.

„După moartea soției mele, acum 14 ani, a trebuit să mă gândesc să îmi refac într-un fel viața. Eu am o deviză a vieții de atunci încoace, singurătatea ucide. Am încercat o dată, am încercat de două ori și nu a mers și atunci m-am oprit. , a declarat Gheorghe Turda pentru Ciao.ro.

Gheorghe Turda este foarte mândru de nepoții lui

După ce a decis să pună capăt oricărei legături amoroase, interpretul de muzică populară își petrece timpul alături de fiicele sale și de nepoți. În ceea ce privește viața sentimentală este un bărbat singur, dar Gheorghe Turda a mărturisit că este înconjurat de familia sa, pe care o iubește foarte mult și despre care vorbește cu emoție.

„Sunt solo, sunt cu fetele mele, cu nepoții mei. Eu am o relație de familie foarte sănătoasă, iubesc tot ce e frumos pe această lume, mai ales familia. Familia mă înnobilează, toate reușitele de familie”, a mai spus artistul.

De asemenea, Gheorghe Turda este un bunic foarte mândru, însă a recunoscut că nu îi alintă prea mult pe nepoții lui. Interpretul de muzică populară a povestit că cei trei nepoți îi calcă pe urme și sunt foarte talentați. Mai mult, unul dintre ei chiar a urcat pe scenă împreună cu bunicul său, având parte de un succes impresionant la acel spectacol.

„Nu îi cam scarpin în coarne, ca să zic așa. Îi iubesc tare mult, cel mic mi-a făcut o figură tare frumoasă la aniversarea mea. La spectacolul de la Radio, în martie, a evoluat pe scenă la un instrument foarte dificil, la tobe, percuție. L-a testat înaine cu 2 luni Țăndărică și când a zis “ăsta e al meu”… și a lucrat cu el, a apărut cu bunicul pe scenă. A avut un succes culminant. Iar cel mare, alt nepot din partea fetei mari, ei locuiesc în Austria, cântă la pian. Mi-a cântat un fragment din Simfonia a 5-a de Beethoven. Cea mare este elevă în clasa a 10-a la Tonitza, face pictură, sculptură și modelaj, are note de 10 și cochetează cu muzica pentru că are voce. Mi-a luat 4 premii I la muzică populară, etno-pop, rock și muzică ușoară”, a mai povestit Gheorghe Turda.