Bunica Ana, femeia care a crescut-o pe Denisa Manelista, a iubit-o enorm pe artistă și, mai mult chiar, s-a îngrijit tot timpul ca regretata cântăreață să aibă tot ce își dorea.

Pe când Denisa Manelista era bolnavă, în ultimele ei clipe, bunica Ana nu mai avea decât o singură dorință. Să se însănătoșească nepoata pe care a adorat-o și pe care a crescut-o cum a putut ea mai bine, pe care a răsfățat-o cât a putut.

”Să fie sănătoasă, să se întoarcă acasă”, repeta, în neștire, bunica Ana, suferind cumplit din cauza bolii îngrozitoare pe care o avea Denisa Manelista. Ținea la piept fotografia favorită cu neopoata ei, cu Denisa, ca pe o icoană și, printre lacrimi, mărturisea că se roagă topată ziua pentru sănătatea nepoatei sale.

Bunica Denisei Manelista a murit

Bunica paternă a regretatei Denisa Manelista s-a stins din viață, ieri, suferind cumplit după nepoata pe care a adorat-o și pe care a crescut-o făcând sacrificii uriașe.

”Bunica Ana s-a dus după Denisa, o iubea prea mult. Niciodată nu s-a împăcat cu gândul că Denisa nu mai este printre noi. O plângea în fiecare zi, s-a stins de dorul ei… Era bătrână, nu bolea, dar se sfârșea văzând cu ochii… Ne-a și spus, ultima oară când am văzut-o că vrea să meargă după Denisa, să aibă grijă de ea, acolo Sus, să o strângă în brațe”, ne-a spus, în exclusivitate, Florian, cumnatul regretatei Denisa Manelista.

De altfel, ne-a mai dezvăluit Florian, cumnatul artistei care a murit acum doi ani, bunica Ana era optimistă chiar și când Denisa Manelista ajunsese în ultima fază a bolii. ”Când o vedea pe Denisa, deși săraca de ea era măcinată de boală, bunica Ana îi spunea că e frumoasă, că se va face bine, că la câte rugăciuni spunea zi de zi nu are cum să nu o salveze Duimnezeu. Când a murit Denisa, a plâns fără încetare săptămâni la rând, s-a simțit trădată în rugăciunile ei. Nu s-a împăcat niciodată cu ideea că fetița pe care a crescut-o nu mai este, spunea că e un adevărat blestem”, ne-a mai spus Florian, cumnatul regretatei Denisa Manelista.

Vestea că a murit bunica artistei i-a luat prin surprindere pe toți cei din familie. ”Nu vom putea ajunge la înmormântare, mâine (astăzi, n. red.) o duc la cimitir deja. Nu putem ajunge, este foarte complicat. Adelina suferă cumplit, o iubea enorm pe bunica Ana, la fel cum o iubea și pe Denisa. Are sufletul sfâșiat”, ne-a mai spus Florian, cumnatul cântăreței Denisa Manelista.

Denisa Manelista, uitată de artiști

”Nu am făcut foarte multe lucruri. Am avut grijă însă să împărțim, să își aducă lumea aminte de ea. Am împărțit, aici în Spania, unde stăm, am făcut pomană românilor care aveau nevoie de câte ceva. Așa facem de fiecare dată. Normal, Adelina a trimis și un buchet de flori, prin curier, la cimitir, pentru că, în acest an, nu am reușit să fim acolo. Oricum, ca de obicei, am stat în familie, iar micuțele au avut parte de un tort”, ne-a spus cumnatul regretatei Denisa Manelista.

Cu toate acestea, ne-a spus cumnatul Denisei Manelista, anul trecut, pe 18 decembrie, chiar când Denisa ar fi împlinit 30 de ani, a avut o surpriză cât se poate de neplăcută cu privire la cei care susțineau, sus și tare, că o iubesc pe regretata artistă. ”Îmi amintesc că, pe când era Denisa bolnavă și noi eram disperați, apăreau la televizor tot felul de cântărețe, o vizitau la spital și apoi povesteau totul când vedeau un microfon... Acum, ce să vezi? Niciuna nu a dat un mesaj, un telefon, un share, ceva, care să amintească că Denisa Manelista, Denisa Răducu cum o chema de fapt pe ea, a murit... Și că pe 13 decembrie ar fi împlinit 30 de ani. Pe vremea aceea, când Denisa abia se mai putea ține pe picioare, ziceau că sunt purtătoarele ei de cuvânt, acum... liniște totală. Nu vreau să spun mai multe, dar... se știu ele, că sunt cunoscute, mi-au demonstrat că au profitat doar de ce i s-a întâmplat Denisei”, ne-a spus, cu obidă, cumnatul regretatei Denisa Manelista.

Denisa Manelista a murit din cauza unui cancer, la doar 27 de ani

Denisa Răducu a fost diagnosticată cu carcinom hepatocelular şi, timp de câteva luni, a luptat cu boala cumplită, medicii făcând tot ce se poate pentru a o salva şi pentru a o vindeca. Mai mult, pe lângă tratamentele medicale specifice bolii de care suferea, Denisa a încercat şi tratamente complementare, naturiste, dar, din păcate, nici acestea nu au salvat-o. Denisa Manelista a murit, pe 23 iulie 2017, acasă la ea, vegheată de sora, mama şi cumnatul ei, la doar 27 de ani, după o lungă agonie.