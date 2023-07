Singurul moment în care Daniel Balaciu ar fi avertizat-o pe Dana Roba că o va părăsi. Lucrul care l-a făcut să-și iasă din minți. Bruneta spune că soțul ei nu a fost de acord cu asta nici în ruptul capului

In articol:

Dana Roba trece prin clipe grele după ce a fost atacată chiar de propriul soț în toiul nopții. Vedeta se află într-un proces de vindecare și se pare că este pe drumul cel bun.

Primul moment când Daniel Balaciu a amenințat-o pe Dana Roba că o părăsește

Acum că se simte din ce în ce mai bine, Dana face tot mai multe dezvăluiri despre relația cu Daniel Balaciu și cum s-a ajuns la această tragedie.

Problemele în cuplul Dana și Daniel Balaciu nu au apărut peste noapte, lucru care este confirmat și de vedetă. Aceasta a povestit de nenumărate ori că existau tensiuni între ei de foarte mult timp, iar soțul ar fi amenințat-o în repetate rânduri că o va ucide. În urmă cu puțin timp, Dana a făcut noi dezvăluiri despre cel cu care a împărțit bune și rele în ultimii ani. Se pare că după ce a dat naștere celor două fetițe, make-up artistul și-ar fi legat trompele la îndemnul soțului și al soacrei. Acest lucru a măcinat-o pe Dana mai mult timp, luând mai apoi decizia de a le dezlega. Soțul ei ar fi avut o reacție halucinantă la aflarea veștii, ba chiar ar fi încercat să convingă doctorul la care soția lui avea programare să nu efectueze operația.

Citește și: Dana Roba, pregătită pentru operația de refacere a mâinilor: "Caut un medic bun, ortoped, în România". Vedeta, noi detalii despre starea de sănătate| EXCLUSIV

Citeste si: ,,Ai lăsat un gol prea mare în inimile noastre” Mesajele de condoleanțe curg în urma decesului tânărului din Botoșani care și-a găsit sfârșitul într-un accident rutier- kanald.ro

Citeste si: Un bărbat a băut 10 litri de apă pe zi timp de doi ani și a mers la spital. Ce au descoperit medicii după un RMN- stirileprotv.ro

'(Nr. red i-ar fi spus medicul lui Daniel Balaciu) Eu o voi opera pe Balaciu Daniela, nu pe Balaciu Daniel. Deci tu nu mă poți amenința pe mine să nu operez o doamnă'. Și bineînțeles că am ajuns la dezlegarea trompelor. Când am ajuns la dezlegarea trompelor am simțit că Dumnezeu mi-a iertat toate păcatele. Știți cum m-am simțit? Ca și când am ieșit din apa Botezului, pentru a doua oară. M-am simțit eliberată, ferm împăcată. După dezlegarea trompelor, din șapte zile pe săptămână, de patru ori îmi spunea: 'Dacă rămâi gravidă, rămâi singură cu trei copii și îi crești singură', mereu mă înjura și mă blestema”, a spus Dana Roba în cadrul unui live pe Instagram.

Dana Roba începe să își reia vechile activități

Dacă în urmă cu câteva zile a scăpat de bandajele de la mâini și de ghips, acum Dana Roba a anunțat în cadrul unui live pe Instagram că își va reîncepe activitatea de make-up artist.

Bruneta este în culmea fericirii, pentru că va putea lucra din nou și va reuși să aibă grijă de fetele ei așa cum își dorește.

Citeste si: „Dacă prima oară aș fi născut un copil tipic, fără probleme, eram acum cu șase copii.” Cristina Bălan a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă din nou. Vedeta se gândește să adopte un copil- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 iulie 2023. Este sărbătoare cu cruce neagră marți!- stirilekanald.ro

Citeste si: Cristina Ciobănașu, noi confesiuni despre despărțirea de Vlad Gherman: "Nu înțelegea. Am încercat să-i explic". Cum l-a convins actrița pe fostul ei partener să rămână în relații bune după separare- radioimpuls.ro

Citește și: „Cu părere de rău vă spun” Vestea dată de Dana Roba, după ce a fost la primul control neurochirurgical. Care este cea mai mare dorință a ei, după ce a ieșit din cabinetul medicului

„Am o veste foarte bună, trebuie să vă spun, în exclusivitate, pentru toate fetele care s-au rugat pentru mine, vreau să vă spun că mi-au dat putere miile de mesaje, în acest weekend, cu mâna ruptă, am încercat să mă machiez singură... Toate fetele care au programare la mine în acest weekend, eu voi fi acolo să le machiez, pentru că eu sunt în viață, Dumnezeu mi-a dat viață, eu vreau să execut toate machiajele. Toate fetele care au programare în această vară, de vineri, de acum, se vor putea prezenta la programarea mea. Eu vă machiez cu mare drag, și dacă aveți evenimente, mă puteți suna. Când vor intra la mine în studio își vor da seama că Dumnezeu ascultă rugăciunea.”, a spus Dana Roba pe Instagram.