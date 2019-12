Rares Demian - patriot pana-n maduva oaselor - si-a incheiat socotelile cu viata chiar de Ziua Nationala a Romaniei. Avea doar 33 de ani , o familie fericita si aparent era un om implinit.

Presedinte al Asociatiei Culturale Valea Dacilor, Rares organiza evenimente cu tematica istorica, prin care aducea romanilor aminte de legaturile adanci cu stramosii nostri. In toate fotografiile, tanarul era inconjurat merue de oameni si parea devotat muncii sale. In plus, apropiatii spun ca adora sa intre in pielea personajului.

Ieri, in timpul marii sarbatori nationale, tatal l-a gasit pe tanar in casa, fara suflare. Rares s-a folosit chiar de tricolorul tarii, ca sa-si duca planul bolnav la capat.



Apropiatii lui Rares, care stiau cat de mult isi iubea viata si familia, sunt socati de gestul tanarului. E un mister moartea sa subita, mai ales ca motive de depresie n-ar fi avut.



Cristian Damiean, apropiat al decedatului: Avea toate motivele să trăiască. N-aș putea spune că pe plan financiar stătea rău. Avea o casă foarte mare și frumoasă la Orăștioara. Să fi fost vorba de datorii, să nu fi fost vorba de datorii, nu știu.

Familia si prietenii lui Rares Demian vor sa ii organizeze funeraliile la fel ca evenimentele istorice pe care tanarul le organiza. Apropiatii vor veni imbracati, se pare, in costume dacice, in semn de omagiu.