”Situația nu este foarte roză” Oana Roman, detalii de ultim moment despre starea mamei sale. Ce i-au spus medicii, după ce Mioara Roman a rămas internată la Spitalul Floreasca?

În urmă cu o zi, Oana Roman își anunța fanii din online, deloc puțini la număr, că universul ei iar s-a prăbușit. Și asta pentru Mioara Roman se confruntă iar cu probleme de sănătate, care au trimis-o pe patul de spital.

De aseară se află internată și tot de atunci Oana Roman a dispărut din atenția fanilor, îngrijorând pe toată lumea.

Oana Roman urmează să își viziteze mama la spital

Acum, însă, dis de dimineață, vedeta a revenit cu detalii despre mama sa, mulți fiind cei care vor să știe cum se simte fosta soție a lui Petre Roman, care de o perioadă lungă are probleme de sănătate.

Conform spuselor Oanei Roman, mama sa a rămas internată, dar e în stare stabilă.

Recunoaște, însă, că, per total, situația nu este deloc una de laudă, căci medicii i-au pus deja unele diagnostice, mai multe la număr.

Spune că nu cunoaște exact termenii medicali și că oricum nu vrea să ofere prea multe detalii despre mama sa, dar cert este că va afla mai multe în această după amiază, când va avea voie să o viziteze și să stea de vorbă cu cei care o îngrijesc.

Până atunci vrea să rămână optimistă, să se pregătească cu tot ce are nevoie mama sa în spital și să își recapete energia, căci nu-și poate pune viața pe stop, având în vedere că are un copil de întreținut și crescut.

”Update despre mama. A rămas internată la Spitalul Floreasca, situația nu este foarte roză, are niște diverse probleme, care trebuiesc investigate. Doctorii mi-au dat niște detalii, dar eu nu cunosc termenii medicali, nici nu vreau să dau prea multe detalii. Era stabilă aseară și azi-dimineață mi-au zis că nu-mi vor da detalii decât după raportul de gardă, iar la prânz o să mă duc să o văd, după ora 13 am voie. Până atunci trebui să îi pregătesc tot ce are nevoie să îi duc, medicamente și schimburi. Să vedem ce-mi spun medicii, cum se simte și care este evoluția stării ei”, a spus Oana Roman, pe pagina sa de Instagram.