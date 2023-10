„Situația s-a tot agravat” Ileana Sterp a ajuns cu fiul său la medic, de urgență! Ce probleme de sănătate are Damir? A povestit cu durere în suflet tot ce s-a întâmplat

In articol:

Ileana Sterp trece printr-o perioadă neplăcută din viața ei de mămică, cu cel de-al doilea copil. Micuțul Damir are probleme de sănătate care se pare că au îngrijorat-o pe Ileana. Inițial, credea că totul va trece de la sine, însă și-a dat seama că situația se agravează de la o zi la alta și că este necesar de urgență să meargă la medic.

Vestea pe care a primit-o nu bucurat-o deloc, însă speră ca fiul ei să-și revină cât mai repede. Iată despre ce este vorba!

Cu doar câteva ore în urmă, Ileana Sterp, a împărtășit cu admiratorii săi din mediul online că, de la niște pete roșii e burtica lui Damir, apărute în urmă cu câteva zile, s-a dezvoltat o erupție pe mai multe zone ale corpului, care au îngrijorat-o pe tânăra mămică. Inițial, a crezut că micile pete por fi rezolvate cu produsele speciale pe care le avea în casă, însă situația nu a făcut decât să se înrăutățească. Fără să mai stea pe gânduri, și-a făcut programare la medicul dermatolog pentru a vedea ce se întâmplă cu fiul ei.

Citește și: Iancu Sterp a dat tot din casă! Cum se înțeleg, de fapt, Denisa Coțolan, iubita lui, și Culiță Sterp, fratele său?! N-a mai ținut cont că este la televizor și a spus tot: „Să vezi ce se bat”

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Mesajul emoționant al fiicei lui Valentin Illes, după moartea fulgerătoare a tatălui ei: ”O să fac tot ce îmi stă în putere să mai trăiești prin mine”- stirilekanald.ro

Ileana Sterp a ajuns la medic cu fiul ei, Damir

După o consultație la medicul dermatolog, Ileana Sterp a aflat că fiul ei are dermatită, motiv pentru care i-a schimbat produsele cu care îl spală, luându-i lui Damir o schemă de tratament, pentru ca problema să se rezolve cât mai repede.

Aflată într-o stare deloc bună, sora lui Culiță a menționat că ultimele zile nu au fost deloc plăcute pentru ea tocmai din acest motiv.

„Ieri n-am mai reușit să vă povestesc de ce ziua mea nu era tocmai bună. De vreo săptămână, aproximativ, pe burtica lui Damir au apărut niște pete roșii cumva. Eu sunt foarte relaxată de obicei și am zis că sigur e ceva care trece repede. L-am dat cu ceva creme ce am mai avut eu pe aici pe acasă, pentru piele atopică, m-am gândit eu că fac bine cremele respective, dar nu. Din păcate, situația s-a tot agravat de la o zi la alta și de două zile pielea lui nu arată deloc bine. A erupt, pur și simplu, pe toată suprafața burții, pe picioare are, pielea așa a erupt și cumva ca o rană arată. De urgență a făcut programare la dermatolog, ca să vedem care e problema. Ieri am fost și are dermatită. Nu știu exact ce dermatită, nu mai rețin și am primit un tratament, i-am schimbat momentan și produsele cu care îl spăl și am câteva creme, sper să treacă cât mai repede, pentru că i s-au extins și pe față. Cum v-am zis, are și pe burtică, nici nu i-am făcut nicio poză. Nici nu intenționez să postez, pentru că nu-mi place. El, în rest e bine, e vesel.”, a spus Ileana Sterp în mediul online.

Citeste si: Noi detalii ies la iveală în cazul decesului Laurei Roșca! DJ Lalla nu era singură pe plajă în momentul tragediei! Imaginile surprinse de camera video dau peste cap ancheta- kfetele.ro

Citeste si: Cum a învins Rona Hartner cancerul pentru a doua oară. Ce tratament-minune a urmat: "Trebuie să fii puțin inconștient să iei acest medicament". Declarațiile tulburătoare ale actriței- stirilekanald.ro

Citeste si: Imagini-cheie care ar putea schimba traiectoria anchetei aflată în desfășurare privind moartea artistei Dj Lalla- radioimpuls.ro

Citește și: Iancu Sterp a anunțat data nunții! Când ar urma să se însoare cu iubita lui?! Mama Geta a aranjat totul: „Nu cumva să o pierd eu pe Denisa și să rămân neînsurat”