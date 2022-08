Situație delicată pentru soția lui Vladimir Drăghia. Cu ce se confruntă Alice Cavaleru în ultimul trimestru de sarcină: "O să-mi rupă sufletul în bucățele"

In articol:

Mai este puțin până când Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia vor deveni părinți pentru a doua oară, iar micile probleme au început deja să apară. Este vorba despre fetița lor, Zora, care nu poate concepe să doarmă fără mama ei.

Alice Cavaleru: "Am avut o discuție „grea” cu Zora"

Alice Cavaleru a mărturisit că se confruntă cu o situație delicată. Soția lui Vladimir Drăghia mai are puțin până când va da naștere celui de-al doilea copil, însă nu-și poate convinge fiica să doarmă singură: "Am avut o discuție „grea” cu Zora despre faptul că nu vrea să doarmă fără mine. O tot pregătesc pentru când o să plec la maternitate, dar nu prea am cu cine să vorbesc. Doar spune că nu vrea să doarmă fără mine și altceva nu vrea să audă. Mi-e greu să realizez că sunt universul ei și nu pot să-i garantez că o să fiu mereu alături de ea. De când era mică, îi tot spun că eu sunt în sufletul ei chiar și când nu sunt lângă ea, dar de fiecare dată când îi spun asta, plângem ca două fraiere.

Îi pun mereu mâna pe piept și îi spun că eu sunt acolo și că trebuie doar să se gândească la mine, iar eu o să mă gândesc la ea oricât de departe m-aș afla. În curând o să o iau de la capăt: o să mai am o iubită care o să-mi rupă sufletul în bucățele de fiecare dată când o să vrea să stea doar cu mine, iar eu o să fiu nevoită să o învăț să se desprindă de mine și să-și întindă aripile…", a scris Alice Cavaleru, în mediul online.

"O înțeleg perfect pe Zora!"

Alice Cavaleru a dezvăluit că își înțelege perfect fiica, deși Zora a ajuns la vârsta la care va trebui să se obișnuiască să doarmă singură. Soția lui Vladimir Drăghia spune că și ea s-a confruntat cu același sentiment în copilărie, atunci când venea vorba de mama ei: "O înțeleg perfect pe Zora pentru că atunci când eram mică îmi doream doar să stau cu mama mea. Pe la 6 ani am început să înțeleg că există pericole și că ea e mereu expusă la ele (conducea foarte mulți km în fiecare zi) și am trăit mulți ani cu teama că aș putea să o pierd.

A și avut un accident grav (nu conducea ea, ci tata) pe când eram eu la grădiniță. S-a întâmplat într-o noapte și am fost atât de șocată încât m-am prefăcut că dorm când a trecut pe acasă, înainte să meargă la spital.", a adăugat Alice Cavaleru.