Situație fără precedent în emisiunea moderată de Simona Gherghe! Miruna, una dintre concurente, a ajuns la spital în stare gravă, după ce a consumat alcool fără măsură la petrecerea burlăcițelor: "Nu am știut că voi reacționa așa!"

In articol:

Show-ul matrimonial moderat de Simona Gherghe este aproape de final, așa că producătorii au organizat, ca în fiecare sezon, petrecerea burlacilor și a burlăcițelor, pentru cei care au rămas în competiție și care au planuri de căsătorie.

Concurenții au petrecut până în zori, însă la un moment dat distracția a fost întreruptă, și asta pentru că una dintre fete a leșinat, în urma consumului deloc moderat de alcool.

Citește și: Petrică și Ela vor deveni părinți! Primele imagini cu bruneta, însărcinată: "Dumnezeu ne-a răsplătit cu cea mai mare binecuvântare"

Miruna a fost transportată de urgență la spital, în stare gravă: "Erai în comă alcoolică"

Ultima ediție a show-ului matrimonial moderat de Simona Gherghe a adus în fața telespectatorilor imagini halucinante. O situație fără precedent a avut loc în emisiune, chiar în seara în care a fost organizată petrecerea burlăcițelor. Miruna, una dintre concurente, a fost găsită inconștientă în baie, de către o colegă, după ce a consumat alcool într-o cantitate deloc moderată. Medicii au fost alertați de urgență, iar tânăra a fost transportată imediat la spital.

Simona Gherghe [Sursa foto: Captură video]

Înregistrările de pe camerele de supraveghere, difuzate la TV, i-au șocat pe telespectatori, dar mai ales pe Simona Gherghe, care a tras un semnal de alarmă referitor la tot ceea ce s-a întâmplat: "N-am vrut să vă șochez cu imaginile astea, dar chiar a fost grav. Și sper să fie ca o lecție. Știi ce scrie pe biletul tău de externare? (n.r. către Miruna). Doamna doctor a scris cu litere mari: "STOP ALCOOL!". Cine știe ce și-au imaginat oamenii ăia, când ești cu diagnostic etilism acut, deci erai în comă alcoolică. La un pas de atac de cord, puteai să faci stop cardiac.", a fost reacția Simonei Gherghe din emisiune, în urma vizionării imaginilor cu Miruna.

Citeste si: Anamaria Prodan, tort uriaș la aniversarea de 50 de ani. Toată lumea a rămas uimită- kfetele.ro

Citeste si: Iohannis, românii nu sunt de acord cu semnarea acestei înțelegeri! România nu are niciun avantaj în transportul de energie electrică din Azerbaidjan către Ungaria și restul Europei- bzi.ro

Imagine de pe camerele de supraveghere, difuzată în direct [Sursa foto: Captură video]

Imagine de pe camerele de supraveghere, difuzată în direct [Sursa foto: Captură video]

Imagine de pe camerele de supraveghere, difuzată în direct [Sursa foto: Captură video]

Miruna susține că nu obișnuiește să consume alcool în cantități mari: "Aici a fost vorba că am dat toate shot-uri"

La scurt timp de la externare, Miruna a oferit și o explicație cu privire la situația creată la petrecerea burlăcițelor. Concurenta a mărturisit că de obicei nu consumă alcool în cantități mari, dar de această dată a amestecat băuturile, fără să se gândească cum i-ar putea reacționa organismul: "La un moment dat am simțit că mă ia foarte rău amețeala. Ce s-a difuzat mai devreme, de la dans, nu mai țineam minte. Eu eram prezentă acolo, dar nu-mi aduc aminte nimic, cum am dansat.

Citește și: Sabrina și Perneș s-au despărțit, la câteva luni de la nuntă. Cei doi au anunțat că nu mai formează un cuplu: "Nu mă întrebați care e motivul"

Știu clar că am vorbit cu Gabriela (n.r. o altă concurentă) și acolo a fost ultimul moment pe care mi l-am amintit. Nu mai știam că m-am dus la toaletă, nu-mi aduc aminte nimic. Eu, dacă merg la o petrecere, beau vin cu suc, dar dacă simt că m-am amețit după o cană, două, că atât îmi este de ajuns, mă opresc.

Aici a fost vorba că am dat toate shot-uri. Și a fost unul după altul, la un timp relativ scurt. Nu am știut că voi reacționa așa, când am simțit amețeala aceea m-am oprit.", a declarat Miruna, în direct.

Miruna, alături de iubitul ei și de mama acestuia [Sursa foto: Captură video]