Situație greu de imaginat la Iași! Un bărbat a fost nevoit să o ia pe mama lui cu roaba de la ambulanța care a lăsat-o în fața blocului: „Eu atât pot şi atât m-a dus capul”

Imagini greu de privit la Iași. O bătrână a fost transportată cu roaba de către fiul ei, de la ambulanța care a lăsat-o în fața blocului în care locuiește, până la imobilul acesteia.

Bărbatul spune că a recurs la această metodă neconvențională pentru că în bloc nu există lift sau măcar o rampă, care să faciliteze mutarea persoanelor imobilizate sau cu probleme de mobilitate.

Bărbatul a explicat cum a ajuns mama lui în această situație. [Sursa foto: Captură foto]

Transportarea femeii cu roaba s-a transformat într-un subiect de scandal

Toată tărășenia s-a petrecut la primele ore ale dimineții, într-un cartier din municipiul Iași.

Femeia în vârstă de 87 de ani a fost dusă în bloc într-o roabă de către cei doi copii ai acesteia.

Vecinii femeii au filmat scena, iar aceasta a devenit virală. După ce mai multe persoane au văzut imaginile greu de imaginat și au fost cu adevărat revoltate.

„E foarte urât! În secolul în care suntem, nu sunt în stare să avem o targă sau un căruț să ducem oamenii? E inuman! Ar trebui sa fie niște facilitați pentru persoanele cu aceste probleme. O rampă.”, a spus un martor, notează Observator.

Astfel, cei doi copii ai femeii au explicat situația. Fiul pacientei spune că nu a avut altă metodă de a o coborî pe mama sa, pentru că în bloc nu există lift, iar brancardierul nu ar fi vrut să îl ajute, chiar dacă angajatul de pe ambulanță spune că cei doi copii s-au oferit să o ia pe sus pe bătrână.

„E pur decizia lor. Şi-au amenajat ei acel mijloc de transport pentru a o aduce la ambulanţă. Noi avem ambulanţă dotată cu tot ce trebuie. Dar nu acceptă să fie luată de noi din casă şi dusă la ambulanţă. Eu chiar am vorbit cu ei şi i-am rugat să ne lase să ne ducem să o luăm direct din casă.”, a spus Eduard Sersea, administratorul ambulanței private.

„Eu atât pot şi atât m-a dus capul. M-am dus şi am luat o roabă, cel mai eficace, am făcut din scânduri o rampă, unul ridică de sus, unul împinge, fără să ridicăm că ne rupem spatele. Decizia a fost pentru că ne-a lăsat pe noi să o cărăm. Că altfel, dacă spuneau „Noi o ducem pe pacientă până sus”. Dar nu au zis nimic! Cum decizia mea?!? Decizia am luat-o că mi-o aruncă în stradă, în faţa blocului.”, a mărturisit Fănică Pisică, fiul pacientei.