Fostul senator Marius Marinescu a povestit în cadrul unei intervenții la Antena 3 cum pisia lui a fost testată pentru coronavirus. Fostul senator a povestit că a găsit pisica pe stradă și s-a hotărât să o ducă la veterinar pentru sterilizare și deparatizare. Omul a rămas uimit când, la final, s-a uitat pe bonul fiscal. Pisica fusese testată, printre altele și pentru coronavirus felin.

„Am găsit cu ceva timp în urmă o pisică pe stradă, am mers, am sterilizat-o, deparazitat-o, îi merge foarte bine, e grăsuță, i-am dat numele Grăsuțu', are o mică inflamație la gingii și am fost la Facultatea de medicină veterinară ca să-mi dea un diagnostic s-o tratez pentru acestă gingivită.

Am așteptat acolo o oră și jumătate, după care am completat un formular, am spus ce doresc, ce simptome are și m-au pus să plătesc 690 de lei și așa am aflat că a fost testată și pentru coronavirus felin.

Au și scris că pisica este sănătoasă, deci nu avea niciun fel de simptome și obligatoriu mi-a băgat pe gât și această testare cu coronavirus felin", a povestit fostul senator.

Pisică testată pentru coronavirus. Stăpânul se întreabă ce s-ar fi întâmplat dacă rezultatul ar fi fost pozitiv

Fostul senator se întreba acum ce s-ar fi întâmplat în cazul în care pisica ar fi fost testată pozitiv pentru coronavirus. Mai mult, el spune că i s-a făcut o nedreptate și nu consideră că este ok ca aceste teste pentru coronavirus felin să continue.

„Ce făceau - arestau pisica? Mă întorceam acasă fără pisică? Pe de altă parte, costând atât de mult și băgându-ți obligatoriu acest pachet de analize - vedeți, s-a ajuns la 690 de lei - descurajează adopțiile și încurajează abandonul", a spus Marinescu.

În momentul în care a apărut coronavirus la oameni s-a pus și întrebare dacă acest virus există și la animalele de companie. Cercetătorii chinezi au descoperit că virusul există la câini și pisici, dar nu poate fi transmis la oameni. Mai mult, descoperirile arată că animalele nu pot murit din cauza virusului, chiar dacă este transmis de la animal la animal.