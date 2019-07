O tânără s-a dus la Maternitatea Odobescu din Timișoara, dar a avut parte de un șoc. În salon se afla și un șoarece, pe care prietena ei l-a fotografiat imediat. Tinerele au făcut publică povestea.

„Aș dori să se facă publică povestea spitalului de ginecologie Odobescu. Ieri, 23.10.2017 am fost cu prietena mea însărcinată să se interneze. După ce am așteptat 2 ore să o poată lua cineva în evidență (deși are medicul ei privat care primește foarte multă ,,atenție”) a primit în sfârșit un salon, dar nu era singură în cameră. Coleg de cameră îi era un șoarece. Am rămas șocată, nu îmi vine să cred…”, a spus Gemes-Simon Anca, tânăra care a surprins în fotografie şoricelul de la maternitate.

Internauții au fost revoltați și scârbiți când au văzut imaginile surprinse în salonul Maternității Odobescu din Timișoara.