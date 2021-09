Situații neprevăzute, pline de suspans, în această seară, în serialul “Doctorul minune”, la Kanal D

Situatiile neprevazute, pline de suspans, continua sa surprinda privitorul, in aceasta seara, in serialul “Doctorul minune”, la Kanal D.

Ali si Nazli sunt solicitati sa-i fie asistenti Dr. Tanju, intr-o operatie <delicata>. Cei doi tineri sunt impresionati de cazul unei tinerei paciente careia trebuie sa-i fie amputat un brat, din cauza unei infectii severe, si cauta sa gaseasca o alta alternativa pentru vindecarea pacientei.

Rezidentul Demir incearca disperat sa-si salveze tatal. Suleyman, tatal lui Demir, care sufera de o boala nemiloasa, isi doreste iertarea fiului sau, in special acum, cand este pe moarte. Spre surprinderea barbatului, fiul sau ii va face o surpriza de proportii, la care nici nu visa. In plus, profesorul Adil si dr. Tanju ii sunt alaturi lui Demir in demersul sau.

