Smaranda Știrbu a tras jackpot-ul câștigător. Tânăra, surpriză de proporții din partea lui Selly, cu ocazia zilei sale de naștere: „Nici nu știe ce vine peste ea, habar nu are”

Selly este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți creatori de conținut de la noi din țară. Vloggerul se bucură de celebritate atât în mediul online, cât și pe alte planuri, lansându-se în urmă cu mai mult timp și în industria cinematografică.

Tânărul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu fosta lui colegă de clasă, Smaranda Știrbu. Cei doi au domenii de interes diferite, aceasta fiind studentă la Medicină, însă în viața personală par să se completeze unul pe celălalt.

Cu ocazia zilei sale de naștere, Smaranda a fost surprinsă cu un cadou inedit. Selly i-a pregătit o surpriză de zile mari, impresionând-o atât pe iubita sa, cât și pe fanii din mediul online.

Selly, surpriză de zile mari pentru iubita lui

Deși Selly este obișnuit să pregătească farse pentru prietenii săi, de această dată a venit cu multe surprize plăcute pentru iubita sa, Smaranda. Tânăra a rămas impresionată de vlogger, care s-a gândit la un cadou cu totul și cu totul inedit.

„ Farsele mele sunt și dulci. Sunt cea mai mare dulceață la farse. Nici nu știe ce farsă vine peste ea, habar nu are. Îi fac o surpriză super drăguță de ziua ei, o să fie super tare. Îi fac cu câteva zile înainte, căci de ziua ei suntem plecați în Dubai. O să îi fac un show de drone, cu vreo 200 de drone în oraș cu „Te iubesc, Smără!”. Asta zic, eu la surprize sunt o dulceață, întotdeauna. Până acum, e cea mai mare surpriză pe care o fac pentru ea”, a mărturisit Selly, pentru ego.ro.

Selly îi pregătise o farsă iubitei sale, însă a renunțat în ultimul moment

Selly este cunoscut pentru ideile sale și conținutul pe care îl distribuie pe rețelele de socializare, fiind unul dintre cei mai buni creatori de conținut în mediul online. Vloggerul stă la fel de bine și la pregătirea de farse pentru apropiații lui, astfel că își propusese să îi facă o glumă iubitei sale, însă a renunțat, în cele din urmă, întrucât Smaranda are frică de avioane.

„ Nu am făcut farse atât de dure cu nimeni. Niciodată cineva nu s-a supărat din farsele mele și nici nu sunt eu neapărat un farsor de profesie. Acum am făcut niște farse, mi-am sunat toți prietenii și le-am propus niște idei proaste, am făcut niște idei cu care să nu fie de acord. Nu i-am pus în niște situații rele. Chiar m-am gândit să îi fac o farsă lui Smără, dar nu i-am mai făcut-o. Asta chiar era extremă. Am un prieten aviator, este un foarte bun pilot.

Ea are o frică imensă de avioane. El poate să oprească motorul în aer, iar apoi îl pornește la loc. Voiam să merg cu ea să îi zicem că a picat motorul, dar era ceva atât de rău încât am zis că face cu inima și nu e bine. Era chiar groaznică farsa și nu am mai făcut-o. Mi-a trecut prin cap pentru că eu am tupeu, nu mi-e frică de înălțime. Opream motorul, iar dacă nu mai pornea, vedeam noi ce făceam”, a mai spus vloggerul.