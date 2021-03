Smiley a căzut de pe scaun, atunci când Marina Grigoreva şi-a făcut apariţia pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11. Andra: "Du-te fată acasă la tine"

In articol:

Smiley a căzut de pe scaun, atunci când Marina Grigoreva şi-a făcut apariţia pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11. Rusoaica super hot i-a înnebunit pe bărbaţi.

Smiley a căzut de pe scaunul de jurat, atunci când Marina Grigoreva şi-a făcut apariţia pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11. Rusoaica super hot, îmbrăcată sumar şi cu tocuri foarte înalte, deşi avea nişte picioare extrem de lungi şi sexy, i-a făcut pe bărbaţi să înghită în sec şi să ofteze.

Marina Grigoreva. Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Marina Grigoreva a executat la Românii au Talent, sezonul 11 un dans la bară, spre deliciul domnilor prezenţi la fimări, dar şi cel al publicului masculin. Rusoaica a reuşit să încingă atmosfera în platou.

Smiley: Cine eşti şi de unde vii?

Marina Grigoreva: Mă numesc Marina şi vin Sankt Petersburg, Rusia.

Smiley: Pavele, tu ce părere ai despre asta?

Pavel Bartoş: Eu îmi revin după leşin, m-am dat cu magneziu

Smiley: Eu nu vreau să te ţin prea mult de vorbă, vreau să te privesc în toată splendoarea

Marina Grigoreva: Bine, mulţumesc.

Marina Grigoreva. Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Marina Grigoreva, patru de "DA" la Românii au Talent, sezonul 11

Juraţii de la Românii au Talent, sezonul 11, au apreciat prestaţia Marinei Grigoreva şi au trimis-o în etapa următoare cu patru de "DA".

"Marina, am stat şi m-am gândit tot numărul ce a vrut să transmită dansul tău, m-am gândit la toate metaforele posibile şi tot nu îmi dau seama", i-a spus Smiley, rusoicei, după ce şi-a încheiat numărul. "Mesajul meu este că sunt frumoasă, îmi place când mă priveşte lumea şi îmi place să ofer lumii plăcere", a răspuns Marina.

Marina Grigoreva. Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

"De mic copil m-am întrebat cum arată porumbelul păcii. E pentru prima dată în viaţa mea când văd porumbelul păcii şi ai dreptate, noi oamenii vrem pace. îţi mulţumesc frumos că ai zburat până aici", a spus Florin Călinescu.

Andra a fost foarte curioasă să afle dacă Marina este căsătorită sau are copii, fiindcă nu îşi putea explica cum de arată atât de bine.

"Când vedem o femeie aşa frumoasă ca tine, ne gândim: Cum de nu are celulită, dar oare ce mănâncă, dar oare e măritată, are copii, cum reuşeşte să fie şi femeie. Eşti măritată?", a întrebat Andra. "Nu, nu sunt măritată şi nu am copii", a răspuns concurenta.

Marina Grigoreva. Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

"Încă, stai, dar cu siguranţă o sa ajungi ş tu aşa şi mă gândesc oare cum o să arăţi după doi copii. Eu am încercat altceva şi mi-a reuşit, eu am încercat să cânt şi mi-a reuşit. Fiecare om trebuie să aibă un vis şi dacă ăsta a fost visul tău, ţi l-ai împlinit. Faci foarte bine ce faci", a adăugat Andra.

După ce Marina a primit patru de "DA" şi a ieşit de pe scenă, Andra le-a spus colegilor săi: "Uită-te şi tu cu tocurile alea îi arată picioarele şi mai lungi şi mai frumoase. Du-te fată acasă la tine, lasă-ne în pace", a încheiat Andra.