In articol:

Pentru majoritatatea artiștilor pandemia de coronavirus a fost o lovitură puternică. Concertele mari nu se pot ține încă, cele mai multe dintre evenimente s-au anulat și cei mai mulți dintrea artiști au fost nevoiți să se reprofileze. Este și cazul lui Sniley care s-a întors la o veche pasiune: actoria. Astfel, pentru că a rămas fără postul de la Vocea României și până la filmările Românii au Talent, a mai rămas destul timp liber, Smiley a decis să-și ocupe timpul și cu altceva.

Citeste si: Smiley s-a întors la prima lui pasiune. Artistul pregătește o surpriză uriașă fanilor

Smiley colaborează cu regizorul Iura Luncașu. Va avea rolul principal într-un film

Smiley lucrează la un nou proiect împreună cu Iura Luncaşu care a mai terminat și filmul „Investitorii”. La acest proiect lucrează o echipă de tineri entuziaști de actori și soliști.

Citeste si: Compozitorul Petre Magdin, la un pas de a fi ucis de hoți în propria casă! - evz.ro

Citeste si: Sarcina Ginei a fost confirmată! Fetiță sau băiețel? Acum s-a aflat!

„În câteva zile ne vom apuca din nou de filmat pentru comedia dramatică cu final pozitiv <<O dată pentru totdeauna>>, în care Smiley va avea rolul principal. Am lucrat bine împreună cu el vara aceasta și mai facem un poiect în care vor mai juca actori precum Ada Galeș, Cosmin Natanticu, Augustin Viziru, Sali Levent și Adelina Pestrițu într-un rol mai mic. Știți că eu lucrez cu multe vedete pe roluri secundare și îmi place așa. Am terminat și sezonul doi din „Profu” de la Pro TV. Cu noile reguli și reglementări vom vedea când vor ajunge în cinematografe cu proiectele terminate însă vom aștepta. Am și eu o strategie și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Iura Luncaşu pentru Click!

Citeste si: Raluka, dans provocator la ziua de naștere a lui JO! Imaginea care a stârnit tot internetul

Smiley are la activ câteva apariții episodice, în peliculele "Selfie", "Oh, Ramona!" și "Nașa", dar și un rol principal în serialul "Cu un pas înainte", unde a cântat și a dansat câteva sezoane. El a mai jucat și în "Un film Simplu", dar și în "Triplusec", așa că se poate lăuda cu ceva experiență.