Smiley a dezvăluit cum arată fiica lui și a Ginei Pistol: "Toată sarcina m-am rugat să nu aibă nasul meu"

Gina Pistol și Smiley traversează cea mai frumoasă perioadă a vieții lor de când au devenit părinți. Cu toate că cei doi au ales să fie rezervați în privința expunerii fiicei lor pe rețelele de socializare, Smiley a dat recent câteva detalii despre trăsăturile micuței Josephine, dezvăluind cu cine seamănă fetița mai mult.

Smiley, dezvăluiri emoționante despre fiica lui

De când Josephine a venit pe lume, toți cei care îi urmăresc pe proaspeții părinți se întreabă de la cine a "furat" micuța mai multe trăsături și cum arată, de fapt, copilul lui Smiley și al Ginei Pistol. Celebrul artist a povestit, în cadrul unei emisiuni la care a fost invitat, că fetița pare să semene cu amândoi, fiindcă a luat ceva de la fiecare. Cântărețul a dezvăluit că bebelușa are picioarele lungi din naștere, însă talpa piciorului îi este foarte mică, aproape cât degetul lui.

Mai mult, Smiley spune că se bucură enorm că Josephine nu i-a moștenit nasul, căci s-a rugat pe tot parcursul sarcinii ca în această privință să îi semene Ginei: "Piciorul ei e cât degetul meu, are picioarele lungi din naștere. Deocamdată, pentru că nu are culoarea ochilor clară, nu ne dăm seama cu cine seamănă, dar probabil dacă va avea ochii verzi sau albaștri va semăna cu Gina, dacă va avea ochii căprui, cu mine, cel puțin de la nas în sus. Toată sarcina m-am rugat să nu aibă nasul meu. Are nasul mic deocamdată, să sperăm că rămâne așa.", a declarat solistul într-o apariție tv, potrivit Viva.ro.

Smiley și fiica lui, Josephine[Sursa foto: Instagram]

Cum se descurcă Smiley în ipostaza de tătic?

Smiley este un tătic responsabil și ia parte la toate activitățile legate de cea mică, ajutându-și mereu partenera de viață.

Artistul mărturisește că este copleșit de fiecare dată de momentele petrecute cu Josephine, cu care se joacă în fiecare zi: "Când am plecat de acasă ne-am jucat, am gângurit un pic, mi-a zâmbit, zâmbetul ăla fără dinți. Pleci de acasă parcă pregătit de orice, poate să se întâmple orice, că nu are ce să fie rău. Mă trezesc un pic mai devreme, la 07:30, 08:00. Suntem foarte bucuroși că doarme noaptea. Nu am avut probleme de genul ăsta deloc, am avut vreo două nopți un pic mai agitate. Atmosfera în casă e pe liniște și pace și mult râs și muzică. E foarte cuminte, veselă. O schimb în fiecare zi.", a mai adăugat Smiley, în aceeași apariție tv.