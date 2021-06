Smiley a făcut schimbări radicale în viața lui în perioada de pandemie. Dezvăluiri surprinzătoare făcute de iubitul Ginei Pistol

In articol:

Smiley și Gina Pistol trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor, de când au devenit părinții unei fetițe minunate! Cei doi amorezi au învățat să se focuseze mai mult pe viața de familie, de când a apărut Josephine în viața lor. Artistul și fosta prezentatoare TV au creștinat-o pe micuța lor, în urmă cu câteva zile.

Și în legătură cu acest fericit eveniment, Smiley și Gina au fost discreți, cei doi publicând fotografii de la botez, abia la câteva zile după ce a avut loc.

Smiley a făcut schimbări radicale în viața lui

Pandemia de coronavirus a afectat pe toată lumea, inclusiv pe artiștii din România, care nu au putut să-și mai susțină concertele din cauza restricțiilor care au fost impuse de autorități. Ei bine, în această perioadă grea pentru întreaga lume, nu doar pentru țara noastră, au fost mulți care au făcut schimbări radicale în viața lor, printre care și Smiley. Artistul a povestit, pentru revista VIVA, faptul că muncea foarte multe, se implica în tot mai multe proiecte și uita de noțiunea timpului.

” Eu mereu am fost un om care a încercat să ia partea bună a lucrurilor, să mă gândesc la lecția care vine la pachet cu fiecare întâmplare și mi s-a părut un moment bun să repar lucrurile care o luaseră razna și în viața mea. Mă refer la relația mea cu timpul, la implicarea în zeci de proiecte în același timp din dorința de a face cât mai mult și cât mai bine, fără să țin cont de granițe, de ceas sau de calendar

Pe lângă situația apăsătoare din industrie, în care echipe uriașe de oameni s-au trezit fără muncă și fără perspectiva ei, și pe lângă temerile legate de sănătate și de reguli de distanțare care ne-au ținut departe de mulți dintre cei de care ne era dor, eu m-am reîntâlnit cu liniștea, cu chitara, cu sculele mele de înregistrări de acasă, cu zilele fără fugă și cu nopțile cu inspirație. Am făcut lucruri care am constatat că îmi lipseau. Ca să nu mai spun despre vestea venirii pe lume a fetiței noastre, care ne-a umplut prezentul, dar și orizontul de o grămadă de senzații, perspective, gânduri, stări, sentimente minunate, de tot felul. Mereu mi-au plăcut culorile, dar iată cum viața a căpătat și nuanțe de roz în ultimul an”, a dezvăluit Smiley, pentru sursa citată.

Cât despre relația lui cu Gina Pistol, cântărețul se declară împlinit și fericit. Smiley a realizat că fetița lui va fi bine, dacă Gina este bine, iar pentru ca aceste lucruri să fie posibile, el face tot ce-i stă în putință.

” Eu sunt un om fericit, cu familie, fără nicio temere sau reținere. Mă bucur din plin de ceea ce am alături de mine și dorința mea este să avem o viață frumoasă împreună”, a povestit el. ”Mi-am dat seama că Josephine va fi bine, dacă Gina este bine, liniștită și odihnită. Mi se pare esențial rolul mamei în viața bebelușului și am știut de la început că misiunea cea mai importantă va fi să am grijă de Gina, de starea ei de bine. Eu așa mi-am propus și asta încerc zi de zi, sper să-mi și iasă”, a mai spus Smiley, pentru VIVA.